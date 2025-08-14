एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा बुरे फंसे, EOW ने दर्ज किया 60.48 करोड़ के धोखाधड़ी का केस

New Delhi: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर मुंबई के एक व्यवसायी दीपक कोठारी से 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह धोखाधड़ी उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ऋण-सह-निवेश सौदे में की गई थी।

व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2015-2023 के दौरान व्यवसाय विस्तार के लिए उन्हें 60.48 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन उन्होंने इसे निजी खर्चों पर खर्च कर दिया। कोठारी ने दावा किया कि वह 2015 में एक एजेंट राजेश आर्य के ज़रिए शेट्टी-कुंद्रा के संपर्क में आए थे। उस समय, यह जोड़ा एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म, बेस्ट डील टीवी, का निदेशक था; उस समय शेट्टी के पास कंपनी के 87% से ज़्यादा शेयर थे।

कोठारी ने आरोप लगाया कि आर्य ने कंपनी के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का ऋण माँगा था, लेकिन ज़्यादा करों से बचने के लिए, उन्होंने इस राशि को “निवेश” के रूप में लगाने का सुझाव दिया। एक बैठक हुई और इस वादे के साथ सौदा तय हुआ कि पैसा समय पर वापस कर दिया जाएगा। कोठारी ने अप्रैल 2015 में लगभग 31.95 करोड़ रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित की। लेकिन कर का मुद्दा बना रहा और सितंबर में एक दूसरा सौदा हुआ। व्यवसायी ने कहा कि उन्होंने जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और हस्तांतरित किए।