  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा बुरे फंसे, EOW ने दर्ज किया 60.48 करोड़ के धोखाधड़ी का केस

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा बुरे फंसे, EOW ने दर्ज किया 60.48 करोड़ के धोखाधड़ी का केस

New Delhi: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर मुंबई के एक व्यवसायी दीपक कोठारी से 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह धोखाधड़ी उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ऋण-सह-निवेश सौदे में की गई थी।

By Abhimanyu 
Updated Date

New Delhi: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर मुंबई के एक व्यवसायी दीपक कोठारी से 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह धोखाधड़ी उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ऋण-सह-निवेश सौदे में की गई थी।

पढ़ें :- Shilpa Shetty Net Worth: बिना फ़िल्में किये भी करोड़ों कमाती हैं शिल्पा शेट्टी, जाने कैसे ?

व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2015-2023 के दौरान व्यवसाय विस्तार के लिए उन्हें 60.48 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन उन्होंने इसे निजी खर्चों पर खर्च कर दिया। कोठारी ने दावा किया कि वह 2015 में एक एजेंट राजेश आर्य के ज़रिए शेट्टी-कुंद्रा के संपर्क में आए थे। उस समय, यह जोड़ा एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म, बेस्ट डील टीवी, का निदेशक था; उस समय शेट्टी के पास कंपनी के 87% से ज़्यादा शेयर थे।

कोठारी ने आरोप लगाया कि आर्य ने कंपनी के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का ऋण माँगा था, लेकिन ज़्यादा करों से बचने के लिए, उन्होंने इस राशि को “निवेश” के रूप में लगाने का सुझाव दिया। एक बैठक हुई और इस वादे के साथ सौदा तय हुआ कि पैसा समय पर वापस कर दिया जाएगा। कोठारी ने अप्रैल 2015 में लगभग 31.95 करोड़ रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित की। लेकिन कर का मुद्दा बना रहा और सितंबर में एक दूसरा सौदा हुआ। व्यवसायी ने कहा कि उन्होंने जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और हस्तांतरित किए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी का सो रहा है स्वास्थ्य सिस्टम ! झोलाछाप डॉक्टर ने पथरी इलाज के बहाने युवक की निकाल ली किडनी,पुलिस तक पहुंची शिकायत

यूपी का सो रहा है स्वास्थ्य सिस्टम ! झोलाछाप डॉक्टर ने पथरी...

सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर के आरोपी कन्नड़ एक्टर दर्शन की जमानत की रद्द, पीठ ने कहा- ऐसे गंभीर मामलों में बेल गलत

सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर के आरोपी कन्नड़ एक्टर दर्शन की जमानत की...

'अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाकर मुझे न्याय दिलाने वाले CM योगी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूं...' विधानसभा में बोलीं सपा विधायक पूजा पाल

'अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाकर मुझे न्याय दिलाने वाले CM योगी...

'कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टिकरण की पराकाष्ठा में, देश का विभाजन करवा दिया...' विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बोले सीएम योगी

'कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टिकरण की पराकाष्ठा में, देश का विभाजन करवा दिया...'...

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा बुरे फंसे, EOW ने दर्ज किया 60.48 करोड़ के धोखाधड़ी का केस

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा बुरे फंसे, EOW ने...

Arjun Tendulkar fiance: कौन हैं सान‍िया चंडोक? जिनसे अर्जुन तेंदुलकर की गुपचुप हुई सगाई, अरबपति परिवार से है नाता

Arjun Tendulkar fiance: कौन हैं सान‍िया चंडोक? जिनसे अर्जुन तेंदुलकर की गुपचुप...