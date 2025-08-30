Esha Deol के एक्स हसबैंड ने कर ली सगाई? रोमांटिक फोटो शेयर कर मिस्ट्री गर्ल के लिए कही ये बात

ईशा देओल से तलाक के बाद उनके पति को फिर से प्यार हो गया था। बिजनेसमैंन ने एक विडियो मिस्ट्री गर्ल के साथ रोमांटिक फोटो शेयर किया है। इस पोस्ट से साफ जाहिर हो रहा है की उनके पति ईशा से मूव ऑन कर लिए हैं।इस पोस्ट को देखने के बाद ये बात तेजी से फ़ेल रही है की ईशा के पति को फिर से प्यार हो गया है।

ईशा देओल के एक्स हसबैंड की लाइफ में हुई प्यार की एंट्री

भरत तख्तानी ने जिस मिस्ट्री गर्ल संग अपनी रोमांटिक तस्वीर शेयर की है उनका नाम मेघना लखानी बताया जा रहा है. तस्वीर में, भरत मेघना को गले लगाए हुए और एक-दूसरे की आंखों में खोए हुए नज़र आ रहे हैं. वहीं तस्वीर को शेयर करने के साथ कैप्शन में, ईशा देओल के एक्स पति ने लिखा, “परिवार में आपका स्वागत है, ये ऑफिशियल है.”मेघना ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस स्टोरी को दोबारा शेयर किया. इसके अलावा, उन्होंने एक और तस्वीर शेयर की जिसमें वह भरत के साथ पोज़ देती नज़र आ रही हैं।

भरत और ईशा के पैचअप की अफवाहें फैली हुई थीं

भरत का किसी मिस्ट्री गर्ल संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करना कई लोगों को हैरान कर रहा है, क्योंकि हाल ही में ईशा और भरत परमार्थ निकेतन में पब्लिकली एक साथ नजर आए थे, जहां उन्होंने आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ गंगा आरती में भाग लिया था. इस यात्रा की तस्वीरों में एक्स कपल को एक साथ धार्मिक अनुष्ठान करते हुए देखा गया था. जिसके बाद कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि दोनों के बीच सुलह हो गई है. पिछले साल अपने तलाक की कंफर्मेशन के बाद से पहली बार दोनों साथ देखे गए थे. हालांकि अब भरत के किसी और संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करने से ईशा संग उनके पैचअप के रूमर्स भी खारिज हो गए हैं।

ईशा देओल और भरत तख्तानी कब अलग हुए?

ईशा देओल ने साल 2012 में बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी. लेकिन शादी के 11 साल बाद, यानी 2024 में, इस जोड़ी ने अलग होने की अनाउंसमेंट कर हर किसी को हैरान कर दिया था.