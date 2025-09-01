देवरिया रेलवे स्टेशन पर किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को लाठी- डंडे से पीटा, देखे वीडियो

देवरिया। आपने कई बार ट्रेन से सफर करते हुए किन्नरों को पैसें मांगते हुए देखा होगा। कोई प्यारा से आर्शिवाद देकर से पैसे लेता है तो कोई गाली-गलौज कर। आज तक कई यात्रियों के साथ किन्नरों ने मारपीट की है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि इन किन्नरों के​ सिर पर आरपीएफ और जीआरपी के कर्मचारियों का हाथ होता है, जो चंद रुपए के लालच में रेलवे के नियमों को तोड़ते हुए कि किन्नरों को ट्रेन में बिना टिकट चलने देते है और पैसे यात्रियों से पैसें की वसूली करवाते है। अब आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों पर ही किन्नर भारी पड़ गए। देवरियों रेलवे स्टेशन पर किन्नरों ने दौड़-दौड़ा कर लाठी डंडे से आरपीएफ प्रभारी की पिटाई कर दी। जिसका वीडियो सोशल ​मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सदर रेलवे स्टेशन पर रविवार की रात 11 बजे किन्नर, आरपीएफ इंस्पेक्टर पर उसे समय हमलावर हो गए जब वह यात्रियों से विवाद कर रहे किन्नरों को समझने के लिए पहुंचे। यात्री से विवाद छोड़ किन्नर आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद पर ही हमलावर हो गए और उन्हें पीटने के लिए दौड़ा लिए। किन्नरों ने उनके ऊपर डंडे और डस्टबिन से प्रहार भी किया। मौके पर पहुंचे आरपीएफ के सिपाहियों ने बीच बचाव किया। जीआरपी में किन्नरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जीआरपी ने इस मामले में दो किन्नरों को हिरासत में लिया है। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी के देवरिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से जबरन पैसा वसूलने से रोकने पर RPF इंस्पेक्टर आस मोहम्मद को किन्नरों लाठी-डंडों से पीटा, मोबाइल भी तोड़ा। लगभग आधे घंटे तक किन्नरों ने रेलवे स्टेशन पर मचाया उत्पात। प्रिय @RailMinIndia,

रात में किन्नर प्लेटफार्म पर यात्रियों से कर रहे थे वसूली

रविवार कई किन्नर एक साथ देवरिया रेलवे स्टेशन पहुंच गए और यात्रियों से जबरन वसूली करने लगे। इस बीच प्लेटफार्म पर एक यात्री से किन्नर से बतकही के बाद मामला बिगड़ गया। उसके बाद किन्नर ने फोन कर अपने अन्य साथियों को बुला लिया और वहां विवाद के बाद मारपीट की स्थिति बन गई। इसकी सूचना आरपीएफ इंस्पेक्टर को मिली तो वह रेलवे सुरक्षा बल के सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे। ऐसे में किन्नर यात्री को छोड़ आरपीएफ इंस्पेक्टर से ही उलझ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि उन्हें पीटने के लिए किन्नरों ने दौड़ा लिया और उनकी पिटाई भी कर दी।

मुकदमा दर्ज कर दो किन्नरों को किया गिरफ्तार

जीआरपी के थानाध्यक्ष दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि इस मामले में किन्नरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। दो किन्नरों को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वहीं अन्य किन्नरों की तलाश के लिए टीमे लगाई गई है और दबिश दी जा रही है।