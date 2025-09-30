VIDEO-पाकिस्तान सेना मुख्यालय के पास धमाका और फायरिंग, दो की मौत, 15 घायल

नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan) के क्वेटा शहर (Quetta City) में स्थित सेना मुख्यालय के पास मंगलवार को भयंकर धमाका हुआ है। पूर्वी क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय (Frontier Corps Headquarters) के पास मंगलवार को एक ज़ोरदार विस्फोट के बाद अचानक गोलीबारी हुई। विस्फोट की आवाज मॉडल टाउन और आसपास के इलाकों में सुनी गई, जिसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। विस्फोट से आस-पास के घरों और इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। इस धमाके में अबतक 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं।

🚨BREAKING: Authorities report that 8 people, including three Frontier Corps personnel, were killed in a blast on Zarghun Road, Quetta, Pakistan. The explosion occurred near the FC Balochistan security facility. The attack is believed to be a suicide bombing involving a vehicle… pic.twitter.com/zw3ShBU7kB — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 30, 2025

बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मुहम्मद काकर (Balochistan Health Minister Bakht Muhammad Kakar) और स्वास्थ्य सचिव मुजीब-उर-रहमान (Health Secretary Mujeeb-ur-Rehman) ने सिविल अस्पताल क्वेटा, बीएमसी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में आपातकाल की घोषणा कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सभी सलाहकार, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर हैं। बचाव सूत्रों ने पुष्टि की है कि घायलों और मृतकों के शवों को सिविल अस्पताल क्वेटा (Civil Hospital Quetta) भेज दिया गया है।