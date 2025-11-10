दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका: पीएम मोदी ने की गृहमंत्री से बात, धमाके के बारे में ली जानकारी

नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को एक तेज धमाका हुआ। ये धमाका कार में हुआ है, जिसके कारण उसमें आग लग गई। इस दौरान आसपास की गाड़ियां में भी इसकी चपेट में आ गईं। इस धमाके में 8 लोगों की जान चली गयी है, जबकि कई लोग घायल हैं। वहीं, इस घटना के बाद मुंबई-दिल्ली से लेकर UP तक अलर्ट जारी कर दिया गया है।

वहीं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने कहा, ‘6.52 बजे धीमी गति से रेड सिग्नल की तरफ जा रहे एक वाहन में धमाका हुआ। इस धमाके से आसपास की गाड़ियों को भी काफी नुकसान हुआ। हर तरीके से हालात का जायजा लिया जा रहा है। सूचना मिलते ही NIA, FSL, फोरेंसिक और दिल्ली पुलिस सभी टीमें मौकें पर पहुंचीं हैं। फिलहाल जांच जारी है।’

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और स्थिति पर पूरा अपडेट लिया। इसके साथ ही यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्क रहने और फील्ड में निकलने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली की घटना के बाद सतर्कता बढ़ गई है। महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष निगरानी का भी आदेश दिया गया है।

धमाके के पीछे की वजह की जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली पुलिस अब धमाके की जांच के लिए जुट गयी है। क्या गाड़ी के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री थी या फिर इस धमाके के पीछे कुछ और ही वजह है इसकी जांच पुलिस कर रही है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी हैं। इलाके के डीसीपी भी घटनास्थल पर हैं। लाल किले के पास जहां ये धमाका हुआ है वह काफी भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। फिलहाल धमाके वाली जगह पर ट्रैफिक मूवमेंट बंद है।