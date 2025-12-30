शादी के दबाव में मशहूर एक्ट्रेस किया आत्महत्या , सुसाइड नोट में लिखी बड़ी बात

तमिल सिनेमा कि मोस्ट फेमस एक्ट्रेस नंदिनी सी.एमकी अब हमारे बीच नहीं रही. एक्ट्रेस ने बेंगलुरु के एक पीजी (पेइंग गेस्ट) में आत्महत्या कर ली. जहां उनकी आत्महत्या की खबर से पूरी साउथ इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. उनकी डेड बॉडी केंगेरी इलाके में स्थित एक PG के दूसरे फ्लोर पर मिली. बॉडी के साथ ही पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आत्महत्या की वजह शादी के दबाव को बताया गया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी हुई है कि यह एक सोची-समझी साजिश है या फिर अभिनेत्री ने आत्महत्या की है.

नंदिनी ने क्यों की आत्महत्या?

एक्ट्रेस ने आत्महत्या करने कि वजह सुसाइड नोट में दी हैं. दरअसल नंदिनी ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें लिखा है कि उन्होंने शादी के प्रेशर के चलते आत्महत्या की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, घरवाले शादी करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन वो मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं थीं. वहीं यह भी बताया गया है कि कई अन्य कारणों के चलते एक्ट्रेस डिप्रेशन में भी थीं. वहीं अभी तक नंदिनी की आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने नहीं आई है.

पुलिस कर रही जांच

तमिल एक्ट्रेस की आत्महत्या को लेकर अभी तक पुलिस ने कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की है. दरअसल पुलिस अभी जांच में लगी हुई है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की जानकारी मिल पाएगी. हालांकि फिलहाल सुसाइड नोट भी जांच का प्रमुख हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि एक्ट्रेस पर शादी के लिए प्रेशर डाला जा रहा था. ऐसे में देखना होगा कि नंदिनी की आत्महत्या की असली वजह शादी का दबाव ही था या फिर किसी अन्य कारण से उन्होंने सुसाइड किया है.

शो का नया प्रोमो किया था शेयर

नंदिनी ने गौरी सीरियल से काफी फेम हासिल किया है. इस शो में उनका डबल रोल ऑडियंस को काफी पसंद आया था. उन्हें लोगों से खूब प्यार भी मिल रहा था. बता दें कि ये शो अभी भी चल रहा था और हाल ही में एक्ट्रेस ने शो का नया प्रोमो भी शेयर किया था. यह प्रोमो भी ऑडियंस को खूब पसंद आया था. उनकी आत्महतया की खबर से फैंस भी काफी हैरान हैं. नंदिनी के निधन से उनके को-स्टार भी हैरान हैं. वह उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे.