फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का पहला लुक देख अंचभित हुए फैंस, डायरेक्टर ने कह डाली बड़ी बात

फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स से एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का पहला लुक रविवार को सामने आया। फिल्म में एक्ट्रेस नादिया नाम का किरदार निभाती नज़र आएंगी, जिसमें यश लीड रोल में हैं। यश ने कियारा के किरदार को इंट्रोड्यूस करते हुए इंस्टाग्राम पर एक शानदार फर्स्ट-लुक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर में कियारा ब्लैक ऑफ-शोल्डर गाउन पहने हुए हैं, जिसमें थाई-हाई स्लिट है।

मुंबई। फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स (Film Toxic: A Fairytale for Grown-Ups) से एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Actress Kiara Advani) का पहला लुक रविवार को सामने आया। फिल्म में एक्ट्रेस नादिया नाम का किरदार निभाती नज़र आएंगी, जिसमें अभिनेता यश (actor yash) लीड रोल में हैं। यश ने कियारा के किरदार को इंट्रोड्यूस करते हुए इंस्टाग्राम पर एक शानदार फर्स्ट-लुक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर में कियारा ब्लैक ऑफ-शोल्डर गाउन पहने हुए हैं, जिसमें थाई-हाई स्लिट है। वह डांस फ्लोर पर एक स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी हैं और कैमरे से दूर देख रही हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर आंसू नजर आ रहे हैं।

पोस्टर रिलीज़ होने के तुरंत बाद फैंस ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर कीं। कुछ ने उनके लुक की तुलना डार्क फैंटेसी किरदारों से की, जबकि दूसरों ने कहा कि उनका रोल पहले से ही मज़बूत और इंटेंस लग रहा है। कियारा के किरदार के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर गीतू मोहनदास (Director Geetu Mohandas) ने कहा कि कुछ परफॉर्मेंस सिर्फ एक फिल्म की नहीं होतीं। वह एक कलाकार को फिर से परिभाषित करती हैं। कियारा ने इस फिल्म में स्क्रीन पर जो बनाया है, वह किसी ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं है। एक डायरेक्टर के तौर पर मुझे उन पर और उनके द्वारा दी गई परफॉर्मेंस पर के साथ दिल से किए गए काम पर बहुत गर्व है। डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने कियारा की परफॉर्मेंस के बारे में बात की और फिल्म में उनके काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कियारा का रोल एक एक्टर के तौर पर उनकी यात्रा में कुछ नया और सार्थक लाता है। फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स फिल्म KGF: चैप्टर 2 (KGF: Chapter 2 movie) के बाद यश की बड़े पर्दे पर वापसी है। फिल्म यश और गीतू मोहनदास ने लिखी है और गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट की है। इसे इंग्लिश और कन्नड़ दोनों भाषाओं में शूट किया गया है और कई भारतीय भाषाओं में डब वर्जन की योजना है। फिल्म में रवि बसरूर का संगीत और राजीव रवि की सिनेमैटोग्राफी भी है। एक्शन सीन इंटरनेशनल और भारतीय एक्शन डायरेक्टर्स ने संभाले हैं। फिल्म वेंकट के. नारायण और यश ने KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत प्रोड्यूस की है। फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।

