सुपरस्टार विजय की फिल्म जना नायकन सोशल मीडिया पर हुई लीक, रजनीकांत और चिरंजीवी ने आरोपियों को सजा देने की मांग

मुंबई। सुपरस्टार रजनीकांत ने फिल्म एसोसिएशन से अपील की है कि वे थलापति विजय की फिल्म जना नायकन के कथित लीक के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अपने एक्स हैंडल पर रजनीकांत ने इस कथित लीक को चौंकाने वाला और दर्दनाक बताया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस लीक के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी सज़ा दी जाए। रजनीकांत ने लिखा कि किसी के द्वारा इंटरनेट पर जना नायकन फिल्म को रिलीज़ कर देना एक चौंकाने वाली और दर्दनाक घटना है। फिल्म एसोसिएशन को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और सरकार को ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करके उन्हें कड़ी सज़ा देनी चाहिए। भविष्य में ऐसे अपराधों को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

वहीं साउथ के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने एक्स पर लिखा कि फिल्म जना नायकन के निर्माताओं के लिए और सिनेमा से जुड़े लोगों की उम्मीदों और मेहनत पर रोशनी डाली। चिरंजीवी ने लिखा कि फिल्म जना नायकन का दुर्भाग्यपूर्ण लीक एक ऐसी घटना है जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया है। सिनेमा विश्वास, मेहनत और बहुत से लोगों के सामूहिक सपनों पर खड़ा होता है। ऐसी घटनाएं इंडस्ट्री में हम सभी को प्रभावित करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि हमारे रचनात्मक काम की रक्षा करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने KVN प्रोडक्शंस को इस कथित लीक से होने वाले नुकसान को रोकने और दोषियों को सज़ा दिलाने में अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। चिरंजीवी ने लिखा कि हम KVN प्रोडक्शंस के साथ मिलकर नुकसान को रोकने और दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए एकजुट होकर खड़े हैं। आइए हम सभी सिनेमा का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने के लिए अपना समर्थन दें और पायरेसी को खत्म करें। इससे पहले फिल्म के प्रोडक्शन हाउस KVN ​​प्रोडक्शंस ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए लोगों से अपील की कि वे लीक हुई सामग्री को न तो शेयर करें और न ही देखें। फिल्म को सपोर्ट कर रहे KVN प्रोडक्शंस ने शुक्रवार शाम को एक्स पर एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की कि फिल्म के कुछ हिस्से, और कुछ मामलों में तो लगभग पूरी फिल्म ही, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर गैर-कानूनी तरीके से सर्कुलेट की जा रही है। टीम ने इसे डिजिटल पायरेसी का एक गंभीर मामला बताया और कहा कि वे इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।

बयान में आगे कहा गया कि हम इसके द्वारा सूचित करते हैं कि WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, X, YouTube, वेबसाइटों, टॉरेंट या किसी अन्य माध्यम से ऐसी लीक हुई सामग्री को डाउनलोड करना, देखना, स्टोर करना, फॉरवर्ड करना, शेयर करना, अपलोड करना या सर्कुलेट करना एक आपराधिक अपराध है और कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन है। टीम ने लोगों को यह भी चेतावनी दी कि ऐसी सामग्री को देखना या फॉरवर्ड करना भी एक अपराध है। हर डिजिटल गतिविधि ट्रैसेबल होती है और हमने पहले ही आवश्यक जांच शुरू कर दी है, जिसमें फोरेंसिक जांच और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ शिकायतें शामिल हैं। हम सर्कुलेशन की इस कड़ी में शामिल अन्य सभी लोगों की सक्रिय रूप से पहचान कर रहे हैं। हर अपराधी के खिलाफ बिना किसी अपवाद के सख्त दीवानी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। फिल्म जना नायकन, जिसे विजय की राजनीति में पूरी तरह से उतरने से पहले उनकी आखिरी फिल्म बताया जा रहा है। सर्टिफिकेशन से जुड़े मुद्दों के कारण पहले ही देरी का सामना करना पड़ा है। यह फिल्म शुरू में पोंगल के दौरान 9 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी।