कैसरबाग बस डिपो में ARM की प्रताड़ना से तंग चालक ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश, चालक-परिचालकों ने खोला मोर्चा

लखनऊ। कैसरबाग बस डिपो (Kaiserbagh Bus Depot) में रविवार को चालक ने दूसरे चालक पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की है। पीड़ित चालक ARM की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की है। ARM पर दो-दो महीने की तनख्वाह नहीं देने के गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत सुनने के बजाय बस चालकों पर कार्रवाई कराने का आरोप है। पीड़ित चालक का आरोप जिन रूटों पर सवारियां नहीं मिलतीं, वहां जबरन बस चलवाते हैं। ARM के खिलाफ चालक-परिचालकों ने डिपो परिसर (Depot Premises) में ही मोर्चा खोल दिया है।

#लखनऊ कैसरबाग बस डिपो में चालक ने दूसरे चालक पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। ARM के खिलाफ चालक-परिचालकों ने डिपो परिसर में ही खोला मोर्चा। #Lucknow #UPSRTC #BusDepot #UttarPradesh #EmployeeIssue https://t.co/SMhWNwin9A — Pardaphash Today (@PardaphashToday) October 25, 2026