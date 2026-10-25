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कैसरबाग बस डिपो में ARM की प्रताड़ना से तंग चालक ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश, चालक-परिचालकों ने खोला मोर्चा

कैसरबाग बस डिपो (Kaiserbagh Bus Depot) में रविवार को चालक ने दूसरे चालक पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की है। पीड़ित चालक ARM की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की है। ARM पर दो-दो महीने की तनख्वाह नहीं देने के गंभीर आरोप लगाया है।

By santosh singh 
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लखनऊ। कैसरबाग बस डिपो (Kaiserbagh Bus Depot) में रविवार को चालक ने दूसरे चालक पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की है। पीड़ित चालक ARM की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की है। ARM पर दो-दो महीने की तनख्वाह नहीं देने के गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत सुनने के बजाय बस चालकों पर कार्रवाई कराने का आरोप है। पीड़ित चालक का आरोप जिन रूटों पर सवारियां नहीं मिलतीं, वहां जबरन बस चलवाते हैं। ARM के खिलाफ चालक-परिचालकों ने डिपो परिसर (Depot Premises) में ही मोर्चा खोल दिया है।

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