FIFA ने मौजूदा AIFF कार्यकारी समिति को वैध ठहराया, कार्यकाल पूरा करने के लिए पात्र

AIFF Executive Committee: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) की वर्तमान निर्वाचित कार्यकारी समिति 2022-2026 तक अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए पात्र है, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा के साथ-साथ एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने इसकी स्वीकृति दे दी है। दोनों ने इसको लेकर एक पत्र जारी किया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, फीफा के मुख्य सदस्य संघ अधिकारी एल्खान मम्मादोव और एएफसी के मुख्य सदस्य संघ अधिकारी एवं उप महासचिव (सदस्य संघ) वाहिद कर्दानी द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में, शासी निकायों ने अपनी स्वीकृति दे दी है। 29 अप्रैल, 2025 को लिखे गए इस पत्र की एक प्रति रेवस्पोर्ट्ज़ के पास है और इसे एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे को ईमेल किया गया है।

फीफा और एएफसी अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है, “इस पत्र के माध्यम से, और न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव के कार्यालय द्वारा अनुमोदित और 31 जुलाई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत संविधान के मसौदे के अनुसार, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एआईएफएफ की वर्तमान निर्वाचित कार्यकारी समिति 2022 से 2026 तक अपना कार्यकाल पूरा करने की हकदार है।”

इसमें न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव के एक पत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। इसमें कहा गया है, “इस संदर्भ में, हम न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव के साथ हमारी चर्चा के बाद नीचे दिए गए मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था और जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न हितधारकों के परामर्श से एआईएफएफ संविधान का मसौदा तैयार करने का अधिकार दिया गया था।”