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फीफा वर्ल्ड कप में आज से बढ़ेगा रोमांच, दूसरे राउंड के मुकाबलों पर टिकी दुनिया की नजर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार से ग्रुप स्टेज का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। पहले मुकाबलों के बाद अब कई टीमों के सामने नॉकआउट दौर की राह आसान करने का मौका होगा…

By Harsh Gautam 
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FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार से ग्रुप स्टेज का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। पहले मुकाबलों के बाद अब कई टीमों के सामने नॉकआउट दौर की राह आसान करने का मौका होगा, जबकि कुछ टीमों के लिए हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। ऐसे में आज खेले जाने वाले मुकाबलों पर दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें टिकी हैं।  

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आज के शेड्यूल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर सबसे पहले होगी। इसके बाद स्कॉटलैंड का सामना मोरक्को से होगा। दिन के तीसरे मुकाबले में पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील, हैती के खिलाफ मैदान में उतरेगी। वहीं तुर्किये और पैराग्वे के बीच भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दिन का सबसे चर्चित मैच नीदरलैंड्स और स्वीडन के बीच खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी।  

फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरे दौर के मुकाबले हमेशा पहले मुकाबलों से ज्यादा दबाव वाले होते हैं। यहां हर टीम रणनीति में बदलाव करती है और छोटी-सी गलती भी पूरे अभियान पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में खिलाड़ियों के अनुभव के साथ-साथ कोच की रणनीति भी अहम भूमिका निभाएगी।

अगर कुछ टीमें आज जीत दर्ज करने में सफल रहती हैं तो उनका नॉकआउट दौर का टिकट लगभग तय हो जाएगा। वहीं हारने वाली टीमों को आखिरी ग्रुप मैच में ‘करो या मरो’ की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि शनिवार का दिन फीफा वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

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