  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. Filmmaker R. Sarath : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता आर. सरथ का निधन; CM सतीशान और पिनारयी ने अर्पित की श्रद्धांजलि

Filmmaker R. Sarath : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता आर. सरथ का निधन; CM सतीशान और पिनारयी ने अर्पित की श्रद्धांजलि

मलयालम सिनेमा जगत से बड़ी खबर आ रही है। प्रख्यात मलयालम फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और सांस्कृतिक प्रशासक आर. सरथ का सोमवार तड़के करीब 1 बजे तिरुवनंतपुरम के केआईएमएस अस्पताल में निधन हो गया। वे 64 वर्ष के थे। आर सरथ के निधन से और केरल के कला जगत को बड़ी क्षति हुई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Filmmaker R. Sarath :  मलयालम सिनेमा जगत से बड़ी खबर आ रही है। प्रख्यात मलयालम फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और सांस्कृतिक प्रशासक आर. सरथ का सोमवार तड़के करीब 1 बजे तिरुवनंतपुरम के केआईएमएस अस्पताल में निधन हो गया। वे 64 वर्ष के थे। आर सरथ के निधन से और केरल के कला जगत को बड़ी क्षति हुई।

पढ़ें :- 21 साल की अनुप्रिया नागर ने तीन साल की कमाई ‘हनुमान अंश’ में लगाई, बॉक्स आफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार, अब बनीं Gen Z सेंसेशन

फिल्म निर्माता सरथ ने 2000 में फिल्म ‘सयाहनम’ के साथ फिल्म उद्योग में प्रवेश किया था उन्होंने नौ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, एक राष्ट्रीय पुरस्कार और चार केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते थे,

निर्माता सरथ की पहली फिल्म, जिसकी पटकथा और निर्देशन उन्होंने स्वयं किया था, ने केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता।

इसे 2001 के म्यूनिख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के Competition Section में भी प्रदर्शित किया गया था और बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में भी दिखाया गया।

उनकी बाद की फिल्मों में स्थिति (2003), शीलावती (2006), द डिजायर – ए जर्नी ऑफ ए वुमन (2011), एक भारत-चीन सह-निर्माण, और परुदीसा (2012 – पैराडाइज) शामिल हैं, जिन्होंने मैक्सिको और एम्स्टर्डम में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सम्मान प्राप्त किया।

पढ़ें :- लखनऊ में पांच स्क्रीन वाला प्रॉमिनेंट सिनेमाज़ हुआ शुरू, महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने किया उद्घाटन

बुद्धानुम चैपलिनम चिरिक्कुन्नू (बुद्ध और चैपलिन हंस रहे हैं – 2016) ने चैपलिन के अभिनय करियर की शताब्दी समारोह के दौरान मलयालम अभिनेता इंद्रन्स द्वारा निभाए गए इंद्रगुप्तन के चरित्र के माध्यम से चार्ली चैपलिन की विरासत की पड़ताल की।

उनकी आखिरी फिल्म ‘स्वयं: निस्वार्थ’ थी , जो 2017 में रिलीज हुई थी और एक मां और उसके ऑटिस्टिक बच्चे पर केंद्रित थी।

केरल की mural painting tradition और राजा रवि वर्मा पर केंद्रित सरथ की वृत्तचित्र फिल्म ‘द पेंटेड एपिक्स’ को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया।यह डॉक्यूमेंट्री केरल की पारंपरिक भित्ति चित्रकला (Mural Paintings) और महान भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवन व उनके कार्यों पर आधारित है।

इसे बनाते समय, उन्होंने किलिमानूर मंदिर (Kilimanoor Temple) में राजा रवि वर्मा (Raja Ravi Varma) द्वारा निर्मित दुर्लभ भित्तिचित्रों की खोज की।

उनके शोध कार्य के लिए उन्हें 1996 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप प्राप्त हुई।

पढ़ें :- Bigg Boss 20 Live : बिग बॉस 20 रियलिटी शो आज से होगा शुरू, कुछ ही देर में सलमान करवाएंगे घरवालों से मुलाकात

अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर और फिल्म निर्माण और पत्रकारिता में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त सरथ ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में उप निदेशक, एमपीसीसी के निदेशक और संस्कृति विभाग के अंतर्गत भारत भवन के सचिव के रूप में भी कार्य किया है।

मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान (Chief Minister V.D. Satheesan) और विपक्ष के नेता पिनारयी विजयन (Leader Pinarayi Vijayan) ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे केरल के फिल्म और सांस्कृतिक जगत के लिए एक बड़ी क्षति बताया।

सतीशान ने सरथ को मलयालम सिनेमा का एक उल्लेखनीय निर्देशक बताया, जिनके विविध कार्यों ने फिल्म और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है।

विजयन ने सिनेमा जगत के साथ-साथ केरल के सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सारथ के योगदान को याद किया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

21 साल की अनुप्रिया नागर ने तीन साल की कमाई ‘हनुमान अंश’ में लगाई, बॉक्स आफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार, अब बनीं Gen Z सेंसेशन

21 साल की अनुप्रिया नागर ने तीन साल की कमाई ‘हनुमान अंश’...

Filmmaker R. Sarath : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता आर. सरथ का निधन; CM सतीशान और पिनारयी ने अर्पित की श्रद्धांजलि

Filmmaker R. Sarath : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता आर. सरथ का...

लखनऊ में पांच स्क्रीन वाला प्रॉमिनेंट सिनेमाज़ हुआ शुरू, महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने किया उद्घाटन

लखनऊ में पांच स्क्रीन वाला प्रॉमिनेंट सिनेमाज़ हुआ शुरू, महाधिवक्ता विनोद कुमार...

Bigg Boss 20 Live : बिग बॉस 20 रियलिटी शो आज से होगा शुरू, कुछ ही देर में सलमान करवाएंगे घरवालों से मुलाकात

Bigg Boss 20 Live : बिग बॉस 20 रियलिटी शो आज से...

Malaika Arora Skin Care Tips : मलाइका ने शेयर किया स्किन केयर रूटीन, 50 की उम्र में भी ग्लो करेगा आपका चेहरा

Malaika Arora Skin Care Tips : मलाइका ने शेयर किया स्किन केयर...

Bigg Boss 20: मनोज तिवारी की बेटी रीति को सलमान खान की वॉर्निंग- ‘बाप पर मत जाना!’

Bigg Boss 20: मनोज तिवारी की बेटी रीति को सलमान खान की...