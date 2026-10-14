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यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, अभ्यर्थी यहां पर देख सकेंगे नतीजे

उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) में सिपाही नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों पर चयन किया जाना है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) में सिपाही नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों पर चयन किया जाना है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम से संबंधित जानकारी और आगे की प्रक्रिया के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी निर्देशों का अवलोकन करें।

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