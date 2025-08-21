  1. हिन्दी समाचार
  2. बिहार
  3. राहुल- तेजस्वी के ड्राइवर पर FIR, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में पुलिसकर्मी के पैर पर चढ़ाई थी थार

राहुल- तेजस्वी के ड्राइवर पर FIR, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में पुलिसकर्मी के पैर पर चढ़ाई थी थार

बिहार में काँग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से ‘वोट अधिकार यात्रा’ निकाली गयी। इस यात्रा के दौरान काँग्रेस संसद और राजद नेता तेजस्वी यादव की थी थार ने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी जिसके बाद पुलिस चोटिल हो गया। इस मामले पर राहुल – तेजस्वी के ड्राइबर ने पर एफ़आईआर दर्ज कराई गयी है

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बिहार में काँग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से ‘वोट अधिकार यात्रा’ निकाली गयी। इस यात्रा के दौरान काँग्रेस संसद और राजद नेता तेजस्वी यादव की थी थार ने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी जिसके बाद पुलिस चोटिल हो गया। इस मामले पर राहुल – तेजस्वी के ड्राइबर ने पर एफ़आईआर दर्ज कराई गयी है।

पढ़ें :- नीतीश कैबिनेट बैठक में 16 एजेंडे पर लगी मुहर , 20 लाख नौकरी और रोजगार पर बड़ा फैसला

बता दें वोट अधिकार यात्रा के दौरान मंगलवार को राहुल – तेजस्वी के चालक की लापरवाही से थार का एक चक्का सुरक्षा में तैनात सदर एसडीपीओ-1 हुलास कुमार के बॉडीगार्ड महेश कुमार के पैर पर चढ़ गया था. टक्कर  से पुलिसकर्मी का बायां पैर चोटिल हो गया और उसमें फ्रैक्चर हो गया है. घटना के बाद घायल महेश ने नवादा नगर थाने में राहुल – तेजस्वी के अज्ञात चालक पर एफआईआर दर्ज कराई गई है । महेश कुमार ने बताया कि दोपहर में करीब 12 बजे वह एसडीपीओ-01 के साथ नवादा के भगत सिंह चौक पर ड्यूटी पर तैनात थे. इसी दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह भीड़ के धक्के से गिर गए थे. मंगलवार को नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अज्ञात चालक की लापरवाही से थार गाड़ी का चक्का पुलिसकर्मी के पैर पर चढ़ा जिससे उनका बायां पैर टूट गया. फिलहाल घायल पुलिसकर्मी को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अस्पताल में तैनात चिकित्सक द्वारा उनका इलाज जारी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राहुल- तेजस्वी के ड्राइवर पर FIR, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में पुलिसकर्मी के पैर पर चढ़ाई थी थार

राहुल- तेजस्वी के ड्राइवर पर FIR, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में पुलिसकर्मी के...

पावर स्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का मुकदमा

पावर स्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का मुकदमा

बिहार सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिये आवेदन शुल्क किया मात्र 100 रुपये

बिहार सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिये आवेदन शुल्क किया मात्र 100...

Bullion Market: सोना के दाम घटे, चांदी भी सस्ती, सर्राफा बाजार में छाई मंदी

Bullion Market: सोना के दाम घटे, चांदी भी सस्ती, सर्राफा बाजार में...

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल हो रहे जम कर ट्रोल, प्रेमानंद महाराज पर दिया बड़ा बयान

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल हो रहे जम कर ट्रोल, प्रेमानंद महाराज पर...

नीतीश कैबिनेट बैठक में 16 एजेंडे पर लगी मुहर , 20 लाख नौकरी और रोजगार पर बड़ा फैसला

नीतीश कैबिनेट बैठक में 16 एजेंडे पर लगी मुहर , 20 लाख...