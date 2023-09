स्मृति ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व MLC दीपक सिंह पर FIR दर्ज

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Union Women and Child Development Minister Smriti Irani) को पाक‍िस्‍तानी बताने के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक स‍िंह (Congress leader and former MLC Deepak Singh) पर एफआईआर दर्ज हुई है।