Fire in Train : फलकनुमा एक्सप्रेस के चार डिब्बे जलकर खाक, फटाफट निकाले गए यात्री

Fire in Train : तेलंगाना में शुक्रवार (7 जुलाई) को फलकनुमा एक्सप्रेस (Falaknuma Express) की चार डिब्बों में भीषण आग लग गई। आग लगते ही ट्रेन के अंदर भगदड़ मच गई, सवारियां इधर-उधर भागने लगी, सूचना मिलते ही एक्सप्रेस को रोका गया। जानकारी मिल रही है कि ट्रेन सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Fire in Train: Fire broke out in 4 coaches of Falaknuma Express in Telangana, all passengers evacuated safely#FalaknumaExpress #Hyderabad #trainaccident #fire #TrainMishap #Telangana

#TrainFire #FireAccident pic.twitter.com/Vp2xOjlxug

— santosh singh (@SantoshGaharwar) July 7, 2023