मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर हुई फायरिंग, तीसरी बार बनाया गया निशाना

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। कैफे पर तीसरी बार फायरिंग की गयी है। इस गोलीबारी की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लो और कुलदीप सिद्दू नेपाली ने ली है।

नई दिल्ली। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। कैफे पर तीसरी बार फायरिंग की गयी है। इस गोलीबारी की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लो और कुलदीप सिद्दू नेपाली ने ली है। इससे पहले भी कॉ​मेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई थी। वहीं, अब पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है।

पढ़ें :- कॉल कर कपिल शर्मा से मांगी एक करोड़ रुपए की फिरौती, बंगाल का एक आरोपी गिरफ्तार, खुद को बताया गोल्डी बराड़ गैंग का सदस्य

 

