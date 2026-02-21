अभिनेता रणवीर सिंह से मांगी गई 20 लाख रुपए की फिरौती, क्राइम ब्रांच ने जारी किया लुक आउट सर्कुलर

मुंबई। बॉलीवुड हस्तियों को मिली धमकियों की चल रही जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेता रणवीर सिंह को दी गई धमकी के मामले में लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य हरिचंद्र उर्फ ​​हैरी बॉक्सर (Harichandra alias Harry Boxer, a member of the Lawrence Bishnoi gang) के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (Look Out Circular) जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार रणवीर सिंह को उनके मैनेजर के फोन नंबर पर एक धमकी भरा व्हाट्सएप वॉयस नोट मिला था। भेजने वाले ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया और 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। पुलिस ने पुष्टि की कि भेजने वाले की नेटवर्क पहचान और स्थान को छिपाने के लिए वॉयस नोट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करके भेजा गया था। एक अधिकारी ने पुष्टि की कि धमकी भरे ऑडियो क्लिप को सत्यापन के लिए पंजाब और हरियाणा भेजा गया है।

अधिकारियों ने पहले एक्टर रणवीर सिंह और आयुष शर्मा को टारगेट करने वाली कई हाई-प्रोफाइल धमकियों की पुष्टि की थी। जांचकर्ताओं को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लिंक होने का शक था। यह घटनाक्रम 31 जनवरी 2025 को फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना की बड़ी जांच के बीच हुआ है। पुलिस का मानना ​​है कि ये धमकियां फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने लोगों को टारगेट करने वाले एक कोऑर्डिनेटेड डराने-धमकाने के कैंपेन का हिस्सा हो सकती हैं। अधिकारियों ने बताया कि बिश्नोई गैंग ने पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए फायरिंग की ज़िम्मेदारी ली थी। 17 फरवरी को रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को उनकी पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद मकोका कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने सभी पांचों को 23 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। सभी आरोपी आदित्य गायकी, सिद्धार्थ येनपुरे, समर्थ पोमाजी, स्वप्निल सकट और आसाराम फासले- को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में स्वप्निल सकट ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए मजबूर किया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रोहित शेट्टी फायरिंग केस में चार लोग शामिल थे। दीपक शर्मा, सनी, सोनू और एक भगोड़ा। दीपक ने कथित तौर पर गोलियां चलाईं, जबकि बाकी लोग पास में ही मौजूद थे। सोनू दो साल से कल्याण में रह रहा था और हाल ही में आगरा में अपने गांव लौटा था, जहां वह हथियार सप्लाई करने में शामिल था और दूसरे आरोपियों के संपर्क में था। सू