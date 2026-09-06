लखनऊ में पांच स्क्रीन वाला प्रॉमिनेंट सिनेमाज़ हुआ शुरू, महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने किया उद्घाटन

लखनऊ। सीतापुर रोड के मडियांव थाने के ठीक पहले प्रॉमिनेंट मॉल ने अपने अत्याधुनिक पांच-स्क्रीन सिनेप्लेक्स, प्रॉमिनेंट सिनेमाज़, का उद्घाटन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया गया। भव्य मॉल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही और मॉल के मालिक अमित कृष्णन ने फीता काटकर किया।

इस अवसर पर फिल्म हनुमान अंश के सारे कलाकारों की टीम मौजूद रही। सीएमडी अमित कृष्णन ने बताया कि प्रोमिंनेंट मॉल के सीतापुर रोड पर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के पास स्थित है। शहर में सिनेमा देखने के अनुभव को नए सिरे से परिभाषित करने के उद्देश्य से बना प्रॉमिनेंट सिनेमाज़ अब पूरी तरह क्रियाशील है, और दर्शकों को सभी पांच स्क्रीनों पर अत्याधुनिक साउंड सिस्टम, आरामदायक व विशाल सीटें, तथा बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी का अनुभव प्रदान कर रहा है, साथ ही स्वादिष्ट खान-पान की भी सुविधा उपलब्ध है। फिलहाल यहां मिर्ज़ापुर और हनुमान अंश की स्ट्रीमिंग की जा रही है, और टिकट बुकिंग के लिए बुक माय शो पर उपलब्ध है।

उद्घाटन समारोह में हनुमान अंश की टीम की उपस्थिति ने कार्यक्रम के माहौल में सकारात्मकता जोड़ी। प्रॉमिनेंट मॉल अब लखनऊ के घनी आबादी वाले इलाकों जैसे अलीगंज, जानकीपुरम, महानगर, इंदिरानगर, निरालानगर और बीके तालाब के लिए सबसे प्रमुख शॉपिंग और मनोरंजन स्थल के रूप में सेवा दे रहा है, जिसके आसपास स्कूल, कॉलेज और पार्क भी मौजूद हैं। 9 किलोमीटर के दायरे में किसी अन्य बड़े मनोरंजन स्थल के न होने के कारण, यह मॉल हरदोई और सीतापुर जैसे आसपास के कस्बों से भी आगंतुकों को आकर्षित करेगा, जिससे यह शॉपिंग, डाइनिंग और मनोरंजन के लिए एक प्रमुख क्षेत्रीय गंतव्य बन जाएगा। इस अवसर पर अवध बार एसोसिएशन के महामंत्री और पार्षद ललित तिवारी, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिवक्ता गिरीश तिवारी भी मौजूद रहे।