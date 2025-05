जम्मू, अमृतसर और श्रीनगर समेत कई इलाकों की फ्लाइट्स कैंसिल; नहीं टला पाकिस्तानी हमले का खतरा!

Air India and IndiGO flights cancelled: भारत-पाकिस्तान के बीच भले ही औपचारिक रूप से सीजफायर की घोषणा की गयी हो, लेकिन दोनों देशों के तनाव की स्थिति अभी भी हुई है। इस बीच सुरक्षा कारणों के मद्देनजर कई जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर, समेत अन्य शहरों से आने-जाने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइन ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है।

एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘नवीनतम घटनाक्रमों को देखते हुए और आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने-जाने वाली उड़ानें मंगलवार, 13 मई को रद्द कर दी गई हैं। हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और आपको अपडेट रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संपर्क केंद्र पर 011-69329333 / 011-69329999 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट http://airindia.com पर जाएं।’

— Air India (@airindia) May 12, 2025