  3. Vivek Agnihotri: ‘प्रोटीन पर ध्यान दें…’ Vivek Agnihotri के निशाने पर आए जॉन अब्राहम, ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर कसा था तंज

बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम फिटनेस और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों वह कश्मीर फाइल्स और छावा जैसी फिल्मों पर दिए अपने बयान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच विवेक अग्निहोत्री ने अभिनेता की टिप्पणी अपना फीडबैक देते हुए उन्हें एक खास सलाह दी है। आइए बताते हैं की आखिर क्यों विवेक भड़क गए हैं ऐसा क्या जॉन ने बोला था।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) इन दिनों द बंगाल फाइल्स को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान वह हर मुद्दे पर खुलकर बात कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक मीडिया चैनल को दिए एक लेटेस्ट इंटरव्यू में जॉन अब्राहम की प्रतिक्रिया पर खुलकर बात की। सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने एक्टर पर पलटवार करते हुए जॉन को सिनेमा पर टिप्पणी करने से दूर रहने की बात कही।

जॉन अब्राहम पर फूटा विवेक अग्निहोत्री का गुस्सा

विवेक ने जॉन अब्राहम (John Abraham) के द कश्मीर फाइल्स पर दिए बयान पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, जॉन कोई इतिहासकार, बुद्धिजीवी, विचारक या लेखक नहीं हैं। वह खुद सत्यमेव जयते जैसी कट्टर राष्ट्रवादी फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने डिप्लोमैट में भी लीड रोल की भूमिका निभाई। उनके बयान के पीछे कई कारण हो सकेत हैं। अगर आपने मुझे इस बारे में बताया होता कि यह टिप्पणी किसी इतिहासकार ने की है, तो शायद उनकी बात मेरे समझ आती। मुझे उनकी बात से कोई असर नहीं पड़ा कि उन्होंने क्या कहा और क्यों।विवेक ने सवाल खड़ा करते हुए कहा, ‘भारत का माहौल आखिर कब अति-राजनीतिक नहीं था? ऐसा आखिर कब था, जब भारत में जातिवाद के मुद्दे नहीं उठे। जॉन मोटरबाइक चलाने, शरीर दिखाने और प्रोटीन खाने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें इन्ही चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उनका फिल्मों में ना ही घुसना बेहतर है।’

जॉन अब्राहम ने क्या दिया था बयान?

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम ने हाल ही में बयान दिया था कि वह द कश्मीर फाइल्स और छावा जैसी फिल्मों में कभी काम नहीं करेंगे, जो लोगों को राजनीतिक रूप से प्रभावित करती हो। इसके बाद उनके इस बयान की खूब चर्चा हुई और अब विवेक अग्निहोत्री ने एक्टर पर पलटवार करते हुए उनके ऊपर तीखी टिप्पणी की है।

 

 

 

 

