Follow These Tips: टंकी का पानी चिलचिलाती धूम में भी रहेगा ठंडा ठंडा कूल कूल, अपनाएं ये टिप्स

Ways to cool the water tank of the house in summer: आमतौर पर घर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए घरों की छतों पर पानी की टंकियां रखी जाती है। सूरज की सीधी धूप टंकी पर ही पड़ती है नतीजा ये होता है कि पानी खूब गर्म हो जाता है मानो गैस पर उबाल कर रखा गया हो।

घरों में काम काज भी टंकी के पानी (water tank of the house) से ही होते हैं। ऐसे में गर्म गर्म पानी से चिलचिलाती गर्मी में काफी दिक्कत होती है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे है जिससे आपकी टंकी का पानी एकदम ठंडा ठंडा रहेगा।

वॉटर टैंक को ठंडा (water tank) रखने के लिए आप टंकी पर लाइट कलर का पेंट अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल, गाढ़ा रंग गर्मी को तेजी से एब्जॉर्ब करता है, जिससे टंकी जल्दी गर्म हो जाती है। ऐसे में आप टंकी पर हल्के रंग का पेंट लगा सकते हैं। इससे धूप टंकी पर बेअसर साबित होगी और टंकी का पानी लम्बे समय तक ठंडा रहेगा।

टंकी के साथ-साथ पाइप के कारण भी पानी गर्म हो जाता है। ऐसे में पाइप को धूप से बचाने के लिए आप पेपर या कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, मार्केट में भी ओवर हीट को रोकने वाले कवर आसानी से मिल जाते हैं।

ऐसे में पाइप पर कवर लगाकर आप वॉटर टैंक (water tank) के पानी को ठंडा रख सकते हैं। गर्मियों में छत पर टंकी रखने के कारण इसका पानी गर्म हो जाता है। ऐसे में आप वॉटर टैंक की लोकेशन को शिफ्ट कर सकते हैं।

इसके लिए किसी छाया वाली जगह का चुनाव करें, जिससे टंकी पर धूप नहीं पड़ेगी और पानी का तापमान लम्बे समय तक कम रहेगा। गर्मियों में पानी की टंकी पर लगातार धूप पड़ने की वजह से इसका पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे में टंकी के ऊपर शेड का इंतजाम कर दें। इससे टंकी गर्म नहीं होगी और पानी नॉर्मल बना रहेगा।