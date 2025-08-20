‘गरीबों का खाना’, द बंगाल फाइल्स डायरेक्टर Vivek Agnihotri ने उड़ाया मराठी खाने का मजाक

Director विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी द बंगाल फाइल्स को लेकर वह सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसकी वजह मूवी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कोलकाता में हुआ विवाद है।द बंगाल फाइल्स की रिलीज से पहले प्रमोशन के लिए विवेक लगातार मीडिया इंटरव्यूज दे रहे हैं। इनमें से एक इंटरव्यू के दौरान उन्होने ने मराठी खान-पान पर निशाना साधाते हुए इसे गरीबो का खाना बताया । इसे लेकर इनका बयान सोश्ल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

विवेक अग्निहोत्री का विवादित बयान

द कश्मीर फाइल्स जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले विवेक अग्निहोत्री अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी जाने जाते हैं। हाल ही में द बंगाल फाइल्स के प्रमोशन के लिए उन्होंने द कर्ली टेल्स को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उनकी पत्नी और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी से विवेक की खाने में फेवरेट डिश के बारे में सवाल पूछा जाता है, जिस पर उन्होंने कहा है- मैं इनके लिए मराठी खाना बनाती हूं तो ये नहीं खाते हैं। ये कहते हैं कि ये क्या गरीबों का खाना बना लेती हो।

इस विवेक अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं- देखिए मैं दिल्ली से आता हूं और वहां के खान-पान का तरीका अलग है। खानों में तैरता अतिरिक्त घी और मसाला उन्हें खास बनाता है। मुझे ऐसे ही खाने की आदत है। अब जब मराठी खाना सामने आता है तो वह हेल्दी टाइप का होता है, न मसाला ज्यादा न घी। तो इसलिए मैं कहता था कि ये यार गरीबों वाला खाना है।

विवेक अग्निहोत्री के इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी लगातार ट्रोलिंग हो रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र के लोग विवेक को उनके खाने का मजाक उड़ाने के लिए खरी-खोटी सुना रहे हैं।

जल्द रिलीज होगी द बंगाल फाइल्स

गौर किया जाए विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स की रिलीज डेट की तरफ तो 5 सितंबर को ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। हालांकि, इसको लेकर फिलहाल कोलकाता जमकर विरोध देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है।