  3. विदेशी मुद्रा भंडार में एक हफ्ते में 6.7 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट, सोने की कीमतों में नरमी वजह

भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) के लिए 'सुरक्षा कवच' माने जाने वाले विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) में पिछले हफ्ते की ऐतिहासिक तेजी के बाद अब गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शुक्रवार को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 6 फरवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6.711 बिलियन डॉलर घटकर 717.064 बिलियन डॉलर रह गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) के लिए ‘सुरक्षा कवच’ माने जाने वाले विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) में पिछले हफ्ते की ऐतिहासिक तेजी के बाद अब गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शुक्रवार को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 6 फरवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6.711 बिलियन डॉलर घटकर 717.064 बिलियन डॉलर रह गया है।

पढ़ें :- Monetary Policy Statement : आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, महंगाई बढ़ने का अनुमान

यह गिरावट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ठीक पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves)  ने 14.361 बिलियन डॉलर की भारी छलांग लगाई थी और यह 723.774 बिलियन डॉलर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ताजा आंकड़ों में आई यह गिरावट मुख्य रूप से सोने के भंडार (गोल्ड रिजर्व) के मूल्य में आई भारी कमी के कारण है, जबकि विदेशी मुद्रा संपत्तियों में बढ़ोतरी देखी गई है।

