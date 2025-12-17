पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया विवादित बयान, भाजपा ने कहा कांग्रेस नेता का बयान पाकिस्तानी प्रवक्ता जैसा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद सदस्य सादिनेनी यामिनी शर्मा (National Council Member Sadineni Yamini Sharma) ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Former Chief Minister Prithviraj Chavan) पर हमला बोला है। नेत्री ने कांग्रेस से नेता के बयान के लिए माफी मांगने को भी कहा है। चव्हाण ने अपने एक बयान में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत हार गया था। उनके इस बयान को भाजपा नेत्री ने भारतीय सेना का अपमान बताया है। वहीं एक अन्य भाजपा नेता ने चव्हाण का बयान को पाकिस्तानी प्रवक्ता जैसी लगती है।

बीजेपी परिषद सदस्य सादिनेनी यामिनी शर्मा ने कहा कि टिप्पणियां सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) का अपमान नहीं हैं ये भारतीय सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा और उन महिलाओं का सीधा अपमान है, जिन्होंने धार्मिक आतंकवाद में अपने पति खो दिए। शर्मा ने विपक्षी पार्टी पर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना न करने और हमारे सैनिकों की भावना का अनादर करने, उन्हें नीचा दिखाने और जानबूझकर उनका मनोबल गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। शर्मा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि पहलगाम में क्या हुआ था, जहां आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर पहचान करके 29 से ज़्यादा हिंदू पुरुषों को बेरहमी से मार डाला था। इस बर्बर कृत्य के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन के ज़रिए, हमारे सशस्त्र बलों ने दुश्मन के ठिकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिससे आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट और कड़ा संदेश गया। भारत सरकार और सशस्त्र बलों के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए बीजेपी परिषद सदस्य ने कहा कि ऐसे नाज़ुक पलों में उन्हें विपक्षी नेताओं को केंद्र सरकार और सशस्त्र बलों के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। इसके बजाय वे बार-बार भारतीय सेना का मज़ाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं और उस पर सवाल उठाते हैं, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई उसकी बहादुर कार्रवाई भी शामिल है” इसके अलावा कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता के बयान की निंदा की है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियां किसी तीसरे दर्जे के पाकिस्तानी प्रवक्ता जैसी लगती हैं।