पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बने हंड्रेड टीम लंदन स्पिरिट के मेंटर और बैटिंग कोच

पूर्व भारतीय बल्लेबाज और विकेटकीपर दिनेश कार्तिक को पुरुषों की हंड्रेड टीम लंदन स्पिरिट का मेंटर और बैटिंग कोच बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के बाहर किसी फ्रेंचाइजी के साथ यह उनकी पहली सपोर्ट-स्टाफ भूमिका है। कार्तिक जो एक मशहूर कमेंटेटर हैं ने 2024 IPL से रिटायरमेंट ले लिया था। कार्तिक मौजूदा IPL चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बैटिंग कोच और मेंटर के तौर पर नई भूमिका निभाई है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय बल्लेबाज और विकेटकीपर दिनेश कार्तिक (Former Indian batsman and wicketkeeper Dinesh Karthik) को पुरुषों की हंड्रेड टीम लंदन स्पिरिट (Hundred Team London Spirit) का मेंटर और बैटिंग कोच (Mentor and Batting Coach) बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के बाहर किसी फ्रेंचाइजी के साथ यह उनकी पहली सपोर्ट-स्टाफ भूमिका है। कार्तिक जो एक मशहूर कमेंटेटर हैं ने 2024 IPL से रिटायरमेंट ले लिया था। कार्तिक मौजूदा IPL चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बैटिंग कोच और मेंटर के तौर पर नई भूमिका निभाई है। वह UAE के ILT20 में शारजाह वॉरियर्स को रिप्रेजेंट करते हुए क्रिकेट में एक्टिव हैं।

स्पिरिट के क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबट (Spirit’s Director of Cricket, Mo Bobat) ने कहा कि लंदन स्पिरिट में दिनेश कार्तिक का स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। वह हमारे खेल में सच में एक अलग सोच रखने वाले हैं और शॉर्ट-फॉर्मेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका बहुत बड़ा अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती होगा। उनके साथ काम करना भी बहुत मज़ेदार है और वह जो कुछ भी करते हैं उसमें एक ज़बरदस्त एनर्जी और उत्साह लाते हैं। उन्होंने कहा कि खेल में अहम कद वाले एक और एलीट व्यक्ति को साइन करना हमारे मकसद को दिखाता है। हम अपने खिलाड़ियों को सबसे अच्छा सपोर्ट दिलाने को कितना महत्व देते हैं। इस बीच टॉम बोबट आरसीबी में टीम डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने कहा कि लंदन स्पिरिट में शामिल होने के बाद कहा कि लॉर्ड्स में काम करते हुए समय बिताना सच में एक सपना सच होने जैसा है। यह वह ग्राउंड है जहां मैंने इंडिया के लिए डेब्यू किया था और मैंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। लॉर्ड्स मेरे दिल के बहुत करीब है।

