बाइक शोरूम मालिक हत्याकांड मामले में फरार चल रही पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय राजस्थान से गिरफ्तार, हत्या की बताई ये वजह

यूपी (UP) के अलीगढ़ जिले (Aligarh District) के खेरेश्वर चौराहे पर सिकंदराराऊ के कचौरा निवासी बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता (Bike Showroom Owner Abhishek Gupta) के मर्डर केस पुलिस को बड़ा सफलता हाथ लगी है। 50 हजार इनामी पूजा शकुन पांडेय (Pooja Shakun Pandey) को पुलिस ने भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

अलीगढ़। यूपी (UP) के अलीगढ़ जिले (Aligarh District) के खेरेश्वर चौराहे पर सिकंदराराऊ के कचौरा निवासी बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता (Bike Showroom Owner Abhishek Gupta) के मर्डर केस पुलिस को बड़ा सफलता हाथ लगी है। 50 हजार इनामी पूजा शकुन पांडेय (Pooja Shakun Pandey) को पुलिस ने भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उसे अलीगढ़ के रोरावर व महिला थाने ले जाया गया। कोर्ट ने पूजा शकुन पांडेय (Pooja Shakun Pandey) को जेल भेज दिया है।

जयपुर से आगरा के लिए बस में बैठी पूजा शकुन को किया गिरफ्तार

अलीगढ़ की रोरावर पुलिस, स्वॉट व सर्विलांस की टीमों को पता चला कि 50 हजार की इनामी पूजा शकुन पांडेय को एसआर ट्रैवल्स की बस में बैठकर जयपुर से आगरा जा रही है। सूचना पर पुलिस ने आगरा-जयपुर मार्ग पर लोधा बाई टोल प्लाजा से करीब एक किलोमीटर पहले सेवर रेलवे ब्रिज के पास जनपद भरतपुर राजस्थान में चेकिंग शुरू कर दी। बस को रुकवाकर उसमें बैठी पूजा शकुन पांडेय को गिरफ्तार कर लिया। उसे वहां से अलीगढ़ के महिला थाना दाखिल कराया गया। पुलिस उसे लेकर रोरावर थाने भी पहुंची थी।

हत्या के बारे में पूछने पर पूजा शकुन ने कहा यह

बाइक शोरूम मालिक की हत्या के बारे में जब पुलिस ने पूजा शकुन पांडेय से पूछा तो उसने बताया कि मैं अपनी गवाही कोर्ट में वकील के माध्यम से दूंगी। पुलिस के अनुसार पूजा शकुन पांडेय (Pooja Shakun Pandey) व अभियुक्त अशोक पांडेय (Accused Ashok Pandey) के मोबाइल नंबरों की सीडीआर के मुताबिक अभियुक्त आसिफ के दोस्त व सहअभियुक्त फजल के मोबाइल नंबर से अगस्त व सितंबर में 27 बार कॉल हुई। पूजा शकुन पांडेय की अभियुक्त फजल से अगस्त व सितंबर में लगभग 11 बार कॉल हुई। गिरफ्तार पूजा शकुर पांडेय पर अलीगढ़ में छह मुकदमे दर्ज हैं। मामले में अशोक पांडेय (Ashok Pandey) को 28 अगस्त, मोहम्मद फजल को 1 अक्तूबर और आसिफ को 3 अक्तूबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

बाइक शोरूम मालिक की हुई थी हत्या

26 सितंबर की देर शाम कस्बा खैर के बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की खेरेश्वर चौराहे पर गोली मारकर रात हत्या की गई थी। इस हत्या में अशोक पांडेय व पूजा शकुन पांडेय (Pooja Shakun Pandey) को नामजद करते हुए अज्ञात शूटरों से हत्या कराने का आरोप लगाया था। पुलिस पूर्व में अशोक पांडेय के अलावा शूटर मो. फजल और आसिफ को जेल भेज चुकी है। हत्या के बाद से पूजा शकुन फरार चल रही थी। पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित करने के साथ-साथ अदालत से गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) भी प्राप्त कर लिया था। उसकी तलाश में जुटी पुलिस को अलीगढ़ से गाजियाबाद के डासना आश्रम, वहां से हरिद्वार जूना अखाड़ा तक पहुंचने के संकेत मिले। इन संकेतों पर पुलिस जब वहां पहुंची तो पता चला कि यहां शरण नहीं मिली।

कोर्ट ने पूजा शकुन पांडेय को भेजा जेल

भरतपुर राजस्थान (Bharatpur, Rajasthan) से पकड़ी गई पूजा शकुन पांडेय (Pooja Shakun Pandey) को पुलिस महिला थाने लाई, वहां से उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया।

