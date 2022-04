Former Prime Minister Nawaz Sharif : लंदन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर हमला, बॉडीगार्ड घायल

Former Prime Minister Nawaz Sharif : पाकिस्तान में एक तरफ जहां राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है ,वहीं दूसरी लंदन में रह रहे नवाज शरीफ पर हमला हो गया । इस हमले में उनके बॉडीगार्ड ने उन्हे बचा लिया। दरअसल पूरा वाकया ये है कि एक अज्ञात शख्स ने नवाज के ऑफिस के सामने उन्हें मोबाइल फोन फेंक कर मारा। हमले में उनका बॉडीगार्ड घायल हो गया। इस हमले के लिए नवाज की बेटी मरियम नवाज ने पाकिस्तान के मौजूदा पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि, पाक के पूर्व पीएम नवाज़ शरीफ लंदन में रह रहे हैं।

Whatever IK is doing today will only add to the dossier & charge sheet against him. The list is getting longer & longer. He is inviting woes & miseries for himself &his people. Will have to pay through his nose for every word he says today. Insha’Allah. Phir na kehna bataya nahi!

— Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) April 2, 2022