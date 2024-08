पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने दिल्ली मेट्रो की सवारी, संग्रहालय परियोजना की कल्पना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई

नई दिल्ली। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर पार्टी के अध्यक्ष (Janata Dal Secular Party President) एचडी देवेगौड़ा (Former PM HD Devegowda) रविवार को दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में यात्रा की। इस दौरान पूर्व पीएम के साथ मेट्रो के आला अधिकारी मौजूद रहे।

Delhi: Former Prime Minister and JD(S) leader HD Deve Gowda travelled in the Delhi metro today pic.twitter.com/mlW8ctxkBK

— santosh singh (@SantoshGaharwar) August 4, 2024