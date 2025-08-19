  1. हिन्दी समाचार
  3. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. निशीथ राय का निधन, बैकुंठ धाम में होगा अंतिम संस्कार

लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) के प्रोफेसर और शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. निशीथ राय का सोमवार रात  आकस्मिक निधन हो गया । वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। प्रो. निशीथ राय मूल रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के शिक्षक थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) के प्रोफेसर और शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. निशीथ राय का सोमवार रात  आकस्मिक निधन हो गया । वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। प्रो. निशीथ राय मूल रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के शिक्षक थे। पिछले कई साल से प्रो. राय क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ के निदेशक पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी बेटी शची राय लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में शिक्षक और बेटा विधू शेखर भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं।

प्रो. राय मऊ जनपद के मझवारा ग्रामसभा के मूल निवासी थे। साथ ही वे डेली न्यूज़ ऐक्टिविस्ट समाचार पत्र के संस्थापक भी थे।  उनके छोटे भाई और पूर्व राज्य मंत्री उत्पल राय ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए दोपहर एक बजे तक सरोजिनी नायडू, लखनऊ स्थित उनके निजी आवास पर रखा जाएगा। इसके बाद बैकुंठ धाम भैंसा कुंड पर विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया जाएगा।

समाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार दिव्येन्दु राय ने बताया कि प्रो. राय ने सैकड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को रोजगार दिया और हर संभव मदद की। उनका मानना था कि बुराई तभी होती है जब कोई किसी की मदद करता है। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष दुर्गविजय राय, विपिन राय, सूरज राय और रामप्रवेश राय सहित कई लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। उनके पैतृक गांव मझवारा में भी शोक की स्थिति है।

