यूपी के चार विश्वविद्यालयों का नैक मूल्यांकन में उच्च ग्रेडिंग मिली, राज्यपाल ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल (Governor of Uttar Pradesh and Chancellor of State Universities Anandiben Patel) ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा, प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज को ‘ए' ग्रेड तथा सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी को ‘बी प्लस प्लस' ग्रेड प्राप्त होने पर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षकों, अधिकारियों तथा विद्यार्थियों को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी है।