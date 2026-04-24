  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की बायोपिक रिलीज, अनुपम खेर ने याद किया खास पल

किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की बायोपिक रिलीज, अनुपम खेर ने याद किया खास पल

दुनियाभर में शुक्रवार को किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल जैक्सन रिलीज हो गई है। इस मौके पर दिग्गज अभिनेता अनुपम खैर ने भावुक पोस्ट साझा करते हुए दिवंगत सिंगर को याद किया। खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर माइकल जैक्सन के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की और मुंबई में उनसे हुई मुलाकात को याद किया।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। दुनियाभर में शुक्रवार को किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल जैक्सन रिलीज हो गई है। इस मौके पर दिग्गज अभिनेता अनुपम खैर ने भावुक पोस्ट साझा करते हुए दिवंगत सिंगर को याद किया। खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर माइकल जैक्सन के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की और मुंबई में उनसे हुई मुलाकात को याद किया। उन्होंने लिखा कि यह तस्वीर सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक एहसास है। मुझे आज भी वह पल याद है जब मैंने मुंबई में आपका हाथ थामा था। उस क्षण मेरे अंदर का फैन पूरी तरह हावी हो गया था। यह अनुभव जादू को छूने जैसा था।

पढ़ें :- फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां का निधन, अजय देवगन सहित कई दिग्गज नेता प्रार्थना सभा में हुए शामिल

अनुपम खैर ने माइकल जैक्सन को सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक अद्भुत अनुभव और ऐसी शख्सियत बताया, जिसकी बराबरी शायद कोई नहीं कर सकता। खेर ने कहा कि दुनिया में उनके जैसा कलाकार हजारों सालों तक नहीं होगा। अनुपम खेर ने लिखा हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उसी दौर में रहे जब आपने अपनी कला, मासूमियत और प्रतिभा से करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ। आप हमेशा दुनिया के आठवें अजूबे रहेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आज भी कुछ लोग माइकल जैक्सन को लेकर नकारात्मक बातें करते हैं, जो दुखद है, लेकिन उनकी महानता इन सब से कहीं ऊपर है। इस फिल्म का निर्देशन एंटोनी फुक्वा ने किया है और इसे ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में माइकल जैक्सन के किरदार में उनके भतीजे जाफ़र जैक्सन नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कोलमैन डोमिंगो ने पिता के रोल निभाया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

AAP छोड़ने वाले सांसदों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह करारा वार, बोले-‘जो सात सांसद बीजेपी में गए हैं, वो गद्दार हैं’

AAP छोड़ने वाले सांसदों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह करारा वार,...

जानें कौन हैं वो सात सांसद? जो AAP छोड़कर बीजेपी में जाएंगे

जानें कौन हैं वो सात सांसद? जो AAP छोड़कर बीजेपी में जाएंगे

सुपरस्टार सलमान खान ने फैंस में पैदा किया उत्साह, एक साल पहले बताया दिया ईद का दिन, कहा- थोड़ा दूर की सूचना चाहिए

सुपरस्टार सलमान खान ने फैंस में पैदा किया उत्साह, एक साल पहले...

‘BJP का घटिया राजनीतिक खेल’, इन सात गद्दार सांसदों को माफ नहीं करेगी पंजाब की जनता : संजय सिंह

‘BJP का घटिया राजनीतिक खेल’, इन सात गद्दार सांसदों को माफ नहीं...

राघव चड्ढा ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- दो तिहाई सासंदों के साथ BJP में करेंगे विलय

राघव चड्ढा ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- दो तिहाई सासंदों के...

किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की बायोपिक रिलीज, अनुपम खेर ने याद किया खास पल

किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की बायोपिक रिलीज, अनुपम खेर ने याद...