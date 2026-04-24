  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अखिलेश ने योगी की शेर वाली फोटो पर कसा तंज, बोले- “कोरोना काल का शेर है, इटावा की लायन सफारी ही देख आते”

अखिलेश ने योगी की शेर वाली फोटो पर कसा तंज, बोले- “कोरोना काल का शेर है, इटावा की लायन सफारी ही देख आते”

  योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर में 1055 करोड़ रुपये की लागत वाली 497 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें राप्ती नदी के एकला बंधे पर लिगेसी वेस्ट से तैयार किया गया ईको पार्क और नौसढ़-मलौनी फोरलेन सड़क प्रमुख रूप से शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ईको पार्क का निरीक्षण किया और कचरे से...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

Lucknow:  योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर में 1055 करोड़ रुपये की लागत वाली 497 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें राप्ती नदी के एकला बंधे पर लिगेसी वेस्ट से तैयार किया गया ईको पार्क और नौसढ़-मलौनी फोरलेन सड़क प्रमुख रूप से शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ईको पार्क का निरीक्षण किया और कचरे से तैयार की गई कलाकृतियों की सराहना की। खास तौर पर वेस्ट मटेरियल से बने शेर की मूर्ति के सामने उन्होंने फोटो भी खिंचवाई, जो कार्यक्रम का आकर्षण रही।

पढ़ें :- पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

हालांकि, इस पर सियासत भी गरमा गई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तंज कसते हुए लिखा, “नकली शेर के साथ मुस्कान, असली देखें तो हो जाए धड़ाम। लगता है कोरोना काल का शेर है, तभी बाल-अयाल इतने लंबे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि शेर बनाना ही था तो कायदे से बनाते और इसके लिए सपाकाल में बनी इटावा की लायन सफारी ही देख आते।

वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रवि किशन के हालिया बयान पर हल्के-फुल्के अंदाज में चुटकी ली। उन्होंने कहा, “आपने गोरखपुर के सांसद का भाषण सुना होगा, लेकिन क्या उनके बताए आचरण को अपनाया जा रहा है?” गौरतलब है कि संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान रवि किशन ने कहा था कि उनकी पत्नी चुनाव में उन्हें बड़ी संख्या में वोट दिलाने में मदद करती हैं, इसलिए वे उनके पैर छूते हैं।

सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि उनका विजन अद्वितीय है और वे “कचरे में भी हीरा खोज लेते हैं।” उन्होंने कहा कि एकला बांध, जो पहले गंदगी के लिए जाना जाता था, अब रोजगार और पर्यटन का केंद्र बनेगा, साथ ही यहां फिल्म शूटिंग की भी संभावनाएं हैं। इस मौके पर अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी गोरखपुर में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की और इसे प्रदेश में बदलती तस्वीर का उदाहरण बताया।

पढ़ें :- साझा हितों के लिए साझेदारियां बेहद जरूरी- राजनाथ सिंह, डिफेंस इन्वेस्टर समिट में रक्षा मंत्री ने लिया हिस्सा
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अखिलेश ने योगी की शेर वाली फोटो पर कसा तंज, बोले-

अखिलेश ने योगी की शेर वाली फोटो पर कसा तंज, बोले- "कोरोना...

यूपी ATS की बड़ी सफलता : पाकिस्तानी गैंगस्टरों और ISI के लिए काम करने वाले दो आतंकी नोएडा से गिरफ्तार

यूपी ATS की बड़ी सफलता : पाकिस्तानी गैंगस्टरों और ISI के लिए...

नेपाल में तीर्थयात्रियों से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, महिला और मासूम बेटी की मौत, 18 घायल

नेपाल में तीर्थयात्रियों से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, महिला और मासूम बेटी की...

मुकेश श्रीवास्तव का स्वास्थ्य विभाग में है कब्जा: भाई के फर्म पर हुई ₹4.50 करोड़ की 'कागजी' खरीदारी, अब फंसे रिटायर CMO

मुकेश श्रीवास्तव का स्वास्थ्य विभाग में है कब्जा: भाई के फर्म पर...

लखनऊ: शराब पिलाकर बनाता था संबंध, SGPGI महिला रेजिडेंट डॉक्टर का साथी डॉक्टर पर आरोप, आरोपी डॉक्टर फरार

लखनऊ: शराब पिलाकर बनाता था संबंध, SGPGI महिला रेजिडेंट डॉक्टर का साथी...

UP Board Result: यूपी बोर्ड के 10वीं में कशिश और अंशिका ने किया टॉप, 12वीं में शिखा बनीं टॉपर, देखें- मेधावियों की लिस्ट

UP Board Result: यूपी बोर्ड के 10वीं में कशिश और अंशिका ने...