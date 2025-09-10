यूपी स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर दवा माफिया से लेकर ब्यूरोक्रेट तक पर्दाफाश न्यूज पर डाल रहे दबाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमे में फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश न्यूज लगातार खुलासा कर रहा है। ट्रांसफर-पोस्टिंग में हो रहे खेल के साथ दवा माफियाओं के लिए हो रहे टेंडर और बजट मैनेज के खेल को भी उजागर कर रहा है। इस खेल में एक बड़ा सिंडिंकेट शामिल है, जिसको पर्दाफाश लगातार उजागर कर रहा है। अब इसको लेकर पर्दाफाश न्यूज पर कुछ दवा माफिया, ब्यूरोक्रेट, राजनेता और कुछ कथित पत्रकार दबाव बना रहे हैं। पर्दाफाश को खबर लिखने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर्दाफाश न्यूज अब इनके नाम को भी उजागर करेगा, जो दबाव बना रहे हैं।