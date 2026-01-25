  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री शाह से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दी शुभकामनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री शाह से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दी शुभकामनाएं

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को बधाई दी। गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक खजानों से भरा हिमाचल एक सुंदर और समृद्ध राज्य है। मैं राज्य की निरंतर सफलता और प्रगति की कामना करता हूं।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) ने रविवार को हिमाचल प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को बधाई दी। गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक खजानों से भरा हिमाचल एक सुंदर और समृद्ध राज्य है। मैं राज्य की निरंतर सफलता और प्रगति की कामना करता हूं।

पढ़ें :- वायु प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहां- यह मुद्दा नही टरकाया जा सकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी राज्य के 56वें ​​राज्य स्थापना दिवस पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई दी। प्रकृति और संस्कृति के संगम हिमाचल प्रदेश के सभी परिवारजनों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने असाधारण प्रतिभा और पराक्रम से उन्होंने हमेशा भारत माता की सेवा की है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य के साथ-साथ इस देवभूमि की समृद्धि की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के लोगों को बधाई दी और हिमाचल के निरंतर विकास और समृद्धि की कामना की। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव से समृद्ध हिमाचल प्रदेश निरंतर विकास और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अभिनेता सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ़ गलवान का पहला गाना मातृभूमि रिलीज, दबंग ने इंस्टाग्राम पर गाने को किया शेयर

अभिनेता सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ़ गलवान का पहला गाना मातृभूमि...

वायु प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहां- यह मुद्दा नही टरकाया जा सकता

वायु प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहां- यह...

हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री शाह से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दी शुभकामनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री...

Padma Awards 2026 : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का एलान, इन नायकों को मिलेगा पद्म सम्मान, देखें लिस्ट

Padma Awards 2026 : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों...

मौनी रॉय से हरियाणा के अंकल ने पार की छेड़खानी की सारी हदें, ट्रॉमा में हैं एक्ट्रेस, बोली-जब मेरे साथ ऐसा बर्ताव तो नई लड़कियों का भगवान ही मालिक

मौनी रॉय से हरियाणा के अंकल ने पार की छेड़खानी की सारी...

सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग की रिलीज डेट आई सामने, बेटे आर्यन ने इंस्टाग्राम पर दिखाया पिता का पावर फुल लुक, लिखा बाप

सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग की रिलीज डेट आई सामने,...