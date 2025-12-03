लखनऊ के 7 मॉल्स पर FSDA का बड़ा एक्शन, लुलु हाईपर मार्केट सील, कई आउटलेट्स पर कार्रवाई

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित शॉपिंग मॉल्स (Shopping Malls) में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की 14 टीमों ने एक साथ 7 बड़े मॉल्स पर छापेमारी की। जांच के दौरान लुलु हाइपर मार्केट (Lulu Hyper Market) और सिनेपॉलिस मॉल (Cinepolis Mall) के कई प्रतिष्ठानों में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट में हेरफेर, सफाई मानकों का उल्लंघन और बिना लाइसेंस कारोबार जैसी गंभीर खामियां सामने आईं। स्थिति गंभीर मिलने पर लुलु हाइपर मार्केट (Lulu Hyper Market) का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया।

टीमों ने कुल 61 प्रतिष्ठानों की जांच की, जिनमें कई जगह खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पाई गई। लुलु मॉल के ‘डबरू द चाप’ आउटलेट को बिना लाइसेंस चलाते पाए जाने पर सील कर दिया गया, जबकि सिनेपॉलिस के KFC आउटलेट में भारी गंदगी और सफाई मानकों के उल्लंघन के चलते संचालन रोकने का आदेश जारी किया गया। FSDA ने साफ किया कि सभी प्रतिष्ठानों को संचालन पुनः शुरू करने से पहले आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने होंगे।

FSDA के अधिकारी ने बताया कि लखनऊ के 7 मॉल्स में मंगलवार को एक साथ छापेमारी कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ मॉल्स में अनियमितताएं पाईं गईं। केएफसी को गंदगी के चलते संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, लुलु हाइपर मार्केट (Lulu Hyper Market) में मैन्युफैक्चरिंग डेट (Manufacturing Date) में हेरफेर पकड़ा गया है।