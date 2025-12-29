  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. देश के भगोड़े ललित मोदी ने विजय माल्या के साथ शेयर की वीडियो, पूर्व आईपीएल चेयरमैन को मांगनी पड़ी माफी

देश के भगोड़े ललित मोदी ने विजय माल्या के साथ शेयर की वीडियो, पूर्व आईपीएल चेयरमैन को मांगनी पड़ी माफी

पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर देश के लोगों से माफ़ी मांगी है। उन्होंने लंदन में भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या के साथ पार्टी करते हुए अपना एक वीडियो अपलोड किया और खुद को भारत के सबसे बड़े भगोड़े बताया। इस बात पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अपने एक्स अकाउंट पर इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन ने किसी भी ठेस के लिए खेद व्यक्त किया और साफ़ किया कि उनके बयान को गलत समझा गया और उसका मतलब वैसा नहीं था जैसा दिखाया गया।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी (Former IPL chairman Lalit Modi) ने सोशल मीडिया पर देश के लोगों से माफ़ी मांगी है। उन्होंने लंदन में भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या (Fugitive businessman Vijay Mallya) के साथ पार्टी करते हुए अपना एक वीडियो अपलोड किया और खुद को भारत के सबसे बड़े भगोड़े बताया। इस बात पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अपने एक्स अकाउंट पर इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के पूर्व चेयरमैन ने किसी भी ठेस के लिए खेद व्यक्त किया और साफ़ किया कि उनके बयान को गलत समझा गया और उसका मतलब वैसा नहीं था जैसा दिखाया गया। उन्होंने भारत सरकार (Government of India) से माफ़ी मांगी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि उनके मन में सबसे ज़्यादा सम्मान है। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं माफ़ी चाहता हूं।

पढ़ें :- क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आर्मी ने फ्यूल सप्लाई चेन में बायो- डीजल को किया शामिल, जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ने दिखाई हरी झंडी

ललित मोदी ने पहले सोशल मीडिया पर तस्वीरें और एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह विजय माल्या के साथ माल्या के जन्मदिन के जश्न में दिख रहे थे। ललित मोदी लंदन में विजय माल्या के 70वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए थे। ललित मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक क्लिप भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने खुद को और माल्या को “भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े बताया। यह क्लिप वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रियाएं हुईं। ललित मोदी और विजय माल्या दोनों पर भारत में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले हैं और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। वायरल वीडियो के बाद, विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि भारत में वांछित भगोड़े देश लौटें और अदालतों के सामने मुकदमे का सामना करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Foreign Ministry spokesperson Randhir Jaiswal) ने कहा कि इसमें कई कानूनी पेचीदगियां शामिल हैं, लेकिन सरकार आर्थिक अपराधियों को देश वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि जो लोग भगोड़े हैं और भारत में कानून द्वारा वांछित हैं वे देश लौटें। इस खास वापसी के लिए, हम कई सरकारों से बात कर रहे हैं और प्रक्रियाएं जारी हैं। इसमें कई कानूनी पेचीदगियां शामिल हैं, लेकिन हम उन्हें देश वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वे यहां अदालतों के सामने मुकदमे का सामना कर सकें।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

देश के भगोड़े ललित मोदी ने विजय माल्या के साथ शेयर की वीडियो, पूर्व आईपीएल चेयरमैन को मांगनी पड़ी माफी

देश के भगोड़े ललित मोदी ने विजय माल्या के साथ शेयर की...

क्या RCB के लिए अगला IPL सीजन नहीं खेल पाएंगे यश दयाल? गिरफ्तारी की लटकी तलवार

क्या RCB के लिए अगला IPL सीजन नहीं खेल पाएंगे यश दयाल?...

वैभव सूर्यवंशी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान, बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर से की बड़ी मांग

वैभव सूर्यवंशी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान,...

WPL 2026 : दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल के लिए घोषित किया नया कप्तान, जेमिमा को सौंपी कमान

WPL 2026 : दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल के लिए घोषित किया नया...

IPL 2026 : पंजाब किंग्स को मिला 3 करोड़ में धुरंधर खिलाड़ी, किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने को तैयार

IPL 2026 : पंजाब किंग्स को मिला 3 करोड़ में धुरंधर खिलाड़ी,...

पप्पू यादव के बेटे सार्थक IPL नीलामी में बिके तो गदगद हुए पूर्णिया सांसद, बोले- प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाओ

पप्पू यादव के बेटे सार्थक IPL नीलामी में बिके तो गदगद हुए...