  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. गगनयान क्रू के ग्रुप कैप्टन पीबी नायर बोले- शुभांशु शुक्ला मेरे लिए राम और मैं उनका लक्ष्मण बनना पसंद करूंगा

गगनयान क्रू के ग्रुप कैप्टन पीबी नायर बोले- शुभांशु शुक्ला मेरे लिए राम और मैं उनका लक्ष्मण बनना पसंद करूंगा

Group Captain PB Nair of Gaganyaan crew: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इसरो प्रमुख वी. नारायणन, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और भारत के गगनयान क्रू के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान पीबी नायर ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो (शुभांशु) राम और मैं उनका लक्ष्मण बनना पसंद करूंगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

Group Captain PB Nair of Gaganyaan crew: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इसरो प्रमुख वी. नारायणन, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और भारत के गगनयान क्रू के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान पीबी नायर ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो (शुभांशु) राम और मैं उनका लक्ष्मण बनना पसंद करूंगा।

पढ़ें :- इसरो दिसंबर में लॉन्च करेगा पहला गगनयान परीक्षण मिशन, भारतीय वायुसेना तीन पायलटों को 2027 तक भेजेगा अंतरिक्ष में : शुभांशु शुक्ला

ग्रुप कैप्टन पीबी नायर ने कहा, “अब से कुछ महीने बाद दिवाली आने वाली है। यही वो समय है जब राम जी अयोध्या में आए थे। अभी यहां, अगर मैं खुद को लक्ष्मण कह सकता हूं। भले ही मैं ‘शुक्श’ (शुभांशु शुक्ला) से बड़ा हूं, लेकिन मैं किसी भी दिन इस राम का लक्ष्मण बनना पसंद करूंगा।” नायर ने आगे कहा, “जब हम वहां थे, उस पूरे अनुभव को मैं बस ‘सत्-चित्-आनंदम्’ में समेट सकता हूँ। ‘सत्’ ही सत्य है कि भारत का समय आ गया है। ‘चित्’ ही ‘शिवम्’ है। भारत जब भी कुछ करता है, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी को लाभ मिले। हम ‘एक ही है’ में विश्वास करते हैं। ‘आनंदम्’ ही ‘सुंदरम्’ है। सब कुछ वाकई सुंदर है।”

गगनयान क्रू के ग्रुप कैप्टन पीबी नायर ने आगे कहा, “जब आप ऊपर से भारत को देखते हैं, तो यह वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। यही कारण है कि यह प्राचीन भूमि लंबे समय से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देती रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मानवता की एकता में विश्वास करते हैं… मैं ‘जय जवान, जय किसान’ के साथ ‘जय वैज्ञानिक, जय हर भारतीय’ भी जोड़ना चाहता हूँ।”

एक्सिओम-4 मिशन पर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा, “… मैं भारत सरकार, इसरो और अपने सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ… हम फाल्कन 9 यान के ऊपर उड़ान भर रहे थे… क्रू ड्रैगन उन तीन यानों में से एक है जो मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं… इस मिशन में मेरा पद मिशन पायलट का था। क्रू ड्रैगन में चार सीटें होती हैं। मैं मिशन पायलट था और मुझे कमांडर के साथ काम करना था और क्रू ड्रैगन की प्रणालियों के साथ बातचीत करनी थी… हमें भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा परिकल्पित, विकसित और साकार किए गए प्रयोग करने थे। और साथ ही STEM प्रदर्शन भी करने थे, फ़ोटो और वीडियोग्राफ़ भी लेने थे…”

बता दें कि इसरो ने शुभांशु शुक्ला को आईएसएस के लिए एक्स-4 मिशन के मिशन पायलट घोषित किया था। गगनयान क्रू के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर इस मिशन के लिए बैकअप पायलट बनाया गया था। नासा के एक्सिओम-4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट शुक्ला ने 25 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। वह 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे।

पढ़ें :- जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में CRPF का वाहन गहरी खाई में गिरा, 2 जवानों की मौत और 12 घायल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

इसरो दिसंबर में लॉन्च करेगा पहला गगनयान परीक्षण मिशन, भारतीय वायुसेना तीन पायलटों को 2027 तक भेजेगा अंतरिक्ष में : शुभांशु शुक्ला

इसरो दिसंबर में लॉन्च करेगा पहला गगनयान परीक्षण मिशन, भारतीय वायुसेना तीन...

रणजी ट्रॉफी से पहले मुंबई की टीम में बवाल, अजिंक्या रहाणे ने छोड़ी कप्तानी; ये रही वजह

रणजी ट्रॉफी से पहले मुंबई की टीम में बवाल, अजिंक्या रहाणे ने...

गगनयान क्रू के ग्रुप कैप्टन पीबी नायर बोले- शुभांशु शुक्ला मेरे लिए राम और मैं उनका लक्ष्मण बनना पसंद करूंगा

गगनयान क्रू के ग्रुप कैप्टन पीबी नायर बोले- शुभांशु शुक्ला मेरे लिए...

बीजेपी ने एक पूर्व सांसद व दो पूर्व जिलाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा जवाब

बीजेपी ने एक पूर्व सांसद व दो पूर्व जिलाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव...

अमेरिका की टॉप-10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भारत से गिरफ्तार, FBI ने घोषित किया था 2.17 करोड़ रुपये का इनाम

अमेरिका की टॉप-10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भारत से गिरफ्तार, FBI ने घोषित...

यूरिया घोटाले पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कई जिला कृषि अधिकारी हुए निलंबित

यूरिया घोटाले पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कई जिला कृषि अधिकारी...