Ganesh Uike Encounter : 1.1 करोड़ रुपये का इनामी माओवादी गणेश उइके मुठभेड़ में ढेर, ओडिशा पुलिस की बड़ी कामयाबी

Ganesh Uike Encounter : ओडिशा पुलिस (Odisha Police) के हाथ गुरुवार को को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

Ganesh Uike Encounter : ओडिशा पुलिस (Odisha Police) के हाथ गुरुवार को को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ओडिशा पुलिस (Odisha Police)  1.1 करोड़ का इनामी माओवादी गणेश उइके (Maoist Ganesh Uike) मुठभेड़ में ढेर को कर दिया है।

ओडिशा पुलिस और सुरक्षा बलों ने क्रिसमस के दिन एक बड़े ऑपरेशन में CPI (माओइस्ट) के सेंट्रल कमेटी सदस्य और ओडिशा में माओवादी गतिविधियों के प्रमुख कमांडर गणेश उइके को मार गिराया है। 69 साल के गणेश उइके पर 1.1 करोड़ रुपए का इनाम था। इस मुठभेड़ में कुल चार माओवादी मारे गए, जिनमें दो महिला कैडर शामिल हैं।

SOG, CRPF और BSF ने मिलकर किया एनकाउंटर

उड़ीसा पुलिस के नक्सल ऑपरेशन के DIG अखिलेश्वर सिंह ने कहा कि उड़ीसा की स्पेशल फोर्स SOG, CRPF और BSF की संयुक्त टीमों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। उड़ीसा के कंधमाल जिले और गंजम जिले की बॉर्डर पर स्थित राम्पा के जंगल में गणेश उईके का एनकाउंटर हुआ है।

