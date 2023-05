इन पौधों को अपने घर में दें जगह, आएगी सुख समृद्धि और बरकत, बरसेगा धन

Happiness and prosperity will come in the house: हिंदू धर्म में तुलसी (Tulsi Plant) का बहुत महत्व है इसके अलावा शमी, बांस, मनी प्लांट के पौधों को लगाने से घर में सुख समृद्धि (Happiness and prosperity ) और बरकत होती है। तुलसी के पौधे को धार्मिक दृष्टि से जहां महत्‍वपूर्ण माना जाता है वहीं वास्‍तु में तुलसी को सकारात्‍मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। तुलसी का पौधा (Tulsi Plant) इसलिए भी महत्‍वपूर्ण है क्‍योंकि यह दिन और रात दोनों वक्‍त में ऑक्‍सीजन छोड़ता है।

जब इस पौधे को मुख्‍य द्वार पर लगाया जाता है तो यह आस-पास के वातावरण को महकाने के साथ ही सकारात्‍मक ऊर्जा से भर देता है और आपके घर के लिए लकी माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी का पौधा (Tulsi Plant) धन को भी आकर्षित करता है।

Money Plant के पौधे को घर के मेन दरवाजे पर लगाना चाहिए

मनी प्‍लांट (Money Plant) के पौधे को घर के मुख्‍य द्वार पर लगाने से आपके घर में सकारात्‍मक ऊर्जा का संचार बढ़ती है। कहते हैं कि मनी प्‍लांट को चाहे घर के अंदर लगाएं या फिर घर के बाहर, यह सदा ही खुशियों को बढ़ाने वाला माना जाता है। कहते हैं कि मनी प्‍लांट की बेल को मुख्‍य द्वार पर लगाने ये यह आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि करता है।

शमी के पौधे (Shami Plants) को घर में लगाने से होती है बरकत

शमी का पौधे (Shami Plants) लगाने से को घर में बरकत आती है कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। इस पौधे को लगाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। इसके प्रभाव से घर की सारी बाधाएं दूर होती हैं।

रोज शमी की पूजा करने से विवाह संबंधी दिक्कतें भी दूर होती हैं।इस पौधे को लगाने से नौकरी और व्यापार में तरक्की भी होती है। इस बात का ख्याल रखें की जहां शमी का पौधा (Shami Plants) लगा है उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ ही जूते चप्पल नहीं होने चाहिए।

बांस का पौधा (Bamboo Plant)

घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने और सुख-शांति को आकर्षित करने के लिए, खाने की मेज पर बीचो-बीच बांस के पौधे को रखें। बेडरूम में भी बांस के पौधे लगाए जा सकते हैं। चूंकि इसे कम देखभाल और कम धूप की जरूरत होती है, इसलिए कुछ हरियाली लाने के लिए बांस के पौधे (Bamboo Plant) को जोड़ने के लिए बेडरूम एक बढ़िया स्थान है। भाग्यशाली बांस विकास, नयी शुरुआत और पारिवारिक सद्भाव का प्रतीक होता है। इन सभी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए इसे घर के प्रवेश द्वार के पास रखें।