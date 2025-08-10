  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Gold and Silver Rate Today: सोना की बढ़ी चमक, चांदी भी हुई महंगी, हफ्ते भर में 1690 रुपये महंगा हुआ खरा सोना

Gold and Silver Rate Today: सोना की बढ़ी चमक, चांदी भी हुई महंगी, हफ्ते भर में 1690 रुपये महंगा हुआ खरा सोना

देश की बाजार में गोल्ड का रेट हर दिन कुछ न कुछ बदलता रहता हैं। दिल्ली में सोने की कीमत अब 103190 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो यह भी 1550 रुपये महंगा हुआ है । सोने के साथ-साथ चांदी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई है

By Sudha 
Updated Date

नई दिल्ली। देश की बाजार में गोल्ड का रेट हर दिन कुछ न कुछ बदलता रहता हैं। दिल्ली में सोने की कीमत अब 103190 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। सोने के साथ-साथ चांदी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। एक सप्ताह में चांदी की कीमत 4,000 रुपये बढ़ी है। 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो यह भी 1550 रुपये महंगा हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद और मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में 22 कैरेट सोने की कीमत 94500 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं बात करें हैदराबाद ​की तो वहां 24 कैरेट सोने की कीमत 103040 रुपये प्रति 10 ग्राम है। एक हफ्ते में गोल्ड 1690 रुपय महंगा हुआ है।

पढ़ें :- भारतीय पंजीकृत विमानों का एयरस्पेस बंद करने से पाकिस्तान का हुआ चार अरब का नुकसान

वहीं 22 कैरेट गोल्ड का सप्ताह भर 1550 रुपये महंगा हुआ है। सोने के साथ-साथ चांदी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। एक सप्ताह में चांदी की कीमत 4,000 रुपये बढ़ी है। 10 अगस्त को चांदी 1,17,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि 9 अगस्त को इंदौर सर्राफा बाजार में यह 116,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जिसमें 100 रुपये की बढ़त दर्ज हुई।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारतीय पंजीकृत विमानों का एयरस्पेस बंद करने से पाकिस्तान का हुआ चार अरब का नुकसान

भारतीय पंजीकृत विमानों का एयरस्पेस बंद करने से पाकिस्तान का हुआ चार...

भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की सनसनीखेज चेतावनी, बोले-जल्द हो सकता है अगला युद्ध...

भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की सनसनीखेज चेतावनी, बोले-जल्द हो सकता...

Gold and Silver Rate Today: सोना की बढ़ी चमक, चांदी भी हुई महंगी, हफ्ते भर में 1690 रुपये महंगा हुआ खरा सोना

Gold and Silver Rate Today: सोना की बढ़ी चमक, चांदी भी हुई...

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य, EC पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची करे सार्वजनिक : राहुल गांधी

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य, EC पारदर्शिता...

कांग्रेस जिला कार्यालय की छत गिराकर गेट पर लिखा श्री हरी कुटी निवास, कॉग्रेस कार्यकर्ताओं ने गेट पर पेंट कर लगाया ताला

कांग्रेस जिला कार्यालय की छत गिराकर गेट पर लिखा श्री हरी कुटी...

Delhi Big Accident: दिल्ली के हरिनगर में झुग्गियों पर गिरी बाउंड्री वॉल, तीन बच्चों समेत 7 की मौत, एक घायल

Delhi Big Accident: दिल्ली के हरिनगर में झुग्गियों पर गिरी बाउंड्री वॉल,...