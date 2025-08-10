Gold and Silver Rate Today: सोना की बढ़ी चमक, चांदी भी हुई महंगी, हफ्ते भर में 1690 रुपये महंगा हुआ खरा सोना

नई दिल्ली। देश की बाजार में गोल्ड का रेट हर दिन कुछ न कुछ बदलता रहता हैं। दिल्ली में सोने की कीमत अब 103190 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। सोने के साथ-साथ चांदी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। एक सप्ताह में चांदी की कीमत 4,000 रुपये बढ़ी है। 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो यह भी 1550 रुपये महंगा हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद और मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में 22 कैरेट सोने की कीमत 94500 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं बात करें हैदराबाद ​की तो वहां 24 कैरेट सोने की कीमत 103040 रुपये प्रति 10 ग्राम है। एक हफ्ते में गोल्ड 1690 रुपय महंगा हुआ है।

वहीं 22 कैरेट गोल्ड का सप्ताह भर 1550 रुपये महंगा हुआ है। सोने के साथ-साथ चांदी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। एक सप्ताह में चांदी की कीमत 4,000 रुपये बढ़ी है। 10 अगस्त को चांदी 1,17,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि 9 अगस्त को इंदौर सर्राफा बाजार में यह 116,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जिसमें 100 रुपये की बढ़त दर्ज हुई।