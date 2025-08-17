यूपी में सोना हुआ सस्ता, चांदी में आया भारी उछाल

  1. हिन्दी समाचार
सावन का महीना खत्म होगया है और अब भादों का महीना है इन दिनों लगातार सोना सस्ता हो रहा है। सावन के लास्ट सप्ताह सोना कुछ महंगा हुआ था। पर अब फिर से सोने के भाव गिरे हैं। सोने के सस्ते भाव होने से खरीदाने वालों के लिये ये राहत की खबर है।

Updated Date

लखनऊ। ​सावन का महीना खत्म होगया है और अब भादों का महीना है इन दिनों लगातार सोना सस्ता हो रहा है। सावन के लास्ट सप्ताह सोना कुछ महंगा हुआ था। पर अब फिर से सोने के भाव गिरे हैं। सोने के सस्ते भाव होने से खरीदाने वालों के लिये ये राहत की खबर है। अगर आप भी सोने के सामान खरीदना चाहते है तो यहां रेट देख कर बाजार जायें । बतादें कि इन दिनों 16 अगस्त से फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी के सर्राफा मंडी में सोने की बाजार कुछ नर्म रही पर आज राजधानी लखनऊ में सोना 90 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता होगया है।

वाराणसी की बात करें तो यहां पर सोने के दामों में कुछ कमी आई है। आज वाराणसी के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 60 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हो कर 101330 रुपये हो गया। 22 कैरेट सोना की बता करे तो सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने में 50 रुपये की कमी आई है। मतलब 92900 रुपये प्रति 10 ग्राम। सोना खरीदने वालो के लिये अच्छी खबर है। सर्राफा बाजार में चांदी की बात करे तो इसमें तेजी आई है। आज चांदी के रेट में 200 रुपये प्रति किलो की बढ़त दर्ज की गई है। आज चांदी सर्राफा बाजार में 1,16,0200 रुपये प्रति किलो है।

