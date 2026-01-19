Gold-Silver Price : सोने-चांदी ने रचा नया इतिहास, चांदी तीन लाख पार, सोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, जानें सर्राफा बाजार का हाल

नई दिल्ली। सोना-चांदी (Gold-Silver) की कीमतों में गिरावट को लेकर लगाए जा रहे तमाम अनुमान गलत साबित होते नजर आ रहे हैं। दोनों कीमती धातुएं लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को चांदी (Silver) ने बाजार खुलते ही जबरदस्त उछाल दिखाया और एक किलो चांदी (Silver) की कीमत इतिहास में पहली बार तीन लाख रुपये के पार पहुंच गई।

एमसीएक्स (MCX) पर चांदी का मार्च वायदा 13,550 रुपये यानी 5 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 3,01,315 रुपये प्रति किलो के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं सोना (Gold) भी पीछे नहीं रहा और तेज बढ़त के साथ नए शिखर पर जा पहुंचा।

जनवरी में चांदी 65 हजार रुपये से ज्यादा उछली

पिछले साल 2025 में जोरदार तेजी दिखाने के बाद चांदी ने 2026 की शुरुआत भी रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार के साथ की है। जनवरी महीने में अब तक चांदी की कीमत 65,614 रुपये प्रति किलो बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को जहां एक किलो चांदी का भाव 2,35,701 रुपये था, वहीं अब यह बढ़कर 3,01,315 रुपये प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है।

सोने में भी तेज उछाल, एक झटके में करीब 3,000 रुपये महंगा

सोने (Gold) की कीमतों ने भी इसी तरह तेज चाल दिखाई है। एमसीएक्स पर फरवरी वायदा सोना पिछले शुक्रवार को 1,42,517 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, लेकिन सोमवार को कारोबार शुरू होते ही यह 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यानी एक ही सत्र में करीब 2,983 रुपये की तेजी दर्ज हुई।

साल की शुरुआत से अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोने की कीमत 1,35,804 रुपये थी। मौजूदा स्तर के हिसाब से अब तक सोना (Gold) 9,696 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है।

सोने-चांदी के दामों की बढ़ने की वजह

बाजार जानकारों के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की ग्रीनलैंड (Greenland) को लेकर टैरिफ धमकी से वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा है। इसी अनिश्चितता के माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसका सीधा फायदा सोने और चांदी की कीमतों को मिल रहा है।