  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Gold-Silver Price : सोने-चांदी औंधे मुंह गिरा, एक झटके में चांदी 12225 रुपये टूटी और गोल्ड 1232 हुआ सस्ता

Gold-Silver Price : सोने-चांदी औंधे मुंह गिरा, एक झटके में चांदी 12225 रुपये टूटी और गोल्ड 1232 हुआ सस्ता

Gold-Silver Price :  सर्राफा बाजार (Bullion Market) में आज सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। चांदी एक झटके में जहां 12225 रुपये लुढ़की वहीं, सोना 1232 रुपये सस्ता हुआ है। चांदी का भाव बिना जीएसटी 235775 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। जीएसटी (GST) समेत चांदी अब 242848 रुपये प्रति किलो पर है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी (GST) समेत 139506 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Gold-Silver Price :  सर्राफा बाजार (Bullion Market) में आज सोने-चांदी (Gold-Silver) के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। चांदी एक झटके में जहां 12225 रुपये लुढ़की वहीं, सोना 1232 रुपये सस्ता हुआ है। चांदी का भाव बिना जीएसटी 235775 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। जीएसटी (GST) समेत चांदी अब 242848 रुपये प्रति किलो पर है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड (24 Carat Gold) का रेट अब जीएसटी (GST) समेत 139506 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बिना जीएसटी (GST) आज सोने के भाव 1232 रुपये की गिरावट के साथ 135443 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुले।

पढ़ें :- Gold-Silver Price : खरमास में भी सोने-चांदी के भाव छू रहे हैं आसमान, आज टूट गए सारे पुराने रिकॉर्ड

बुधवार को चांदी बिना जीएसटी (GST) ऑल टाइम हाई 248000 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी (GST) 136675 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बिना जीएसटी (GST) सोना 29 दिसंबर 2025 के ऑल टाइम हाई 138181 से 2718 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, बिना जीएसटी (GST) चांदी 7 जनवरी के ऑल टाइम हाई 24800 0 रुपये से 12225 रुपये सस्ती है। यह रेट आईबीजेए (IBJA) द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए (IBJA) दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड (23 Carat Gold) भी 1227 रुपये टूटकर 134901 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी (GST)  संग इसकी कीमत अब 128948 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड (22 Carat Gold) की कीमत 1128 रुपये सस्ता होकर 124066 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी (GST) संग यह 127787 रुपये है। 18 कैरेट गोल्ड (18 Carat Gold) में 924 रुपये की गिरावट है। आज यह 101582 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी (GST)  के साथ इसकी कीमत 104629 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। 14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 721 रुपये गिरा है। आज यह 79234 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 81611 रुपये पर है।

पढ़ें :- Gold Rates Today : MCX पर सोने की कीमतों में ग‍िरावट, चेक करें
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Gold-Silver Price : सोने-चांदी औंधे मुंह गिरा, एक झटके में चांदी 12225 रुपये टूटी और गोल्ड 1232 हुआ सस्ता

Gold-Silver Price : सोने-चांदी औंधे मुंह गिरा, एक झटके में चांदी 12225...

आवारा कुत्तों के मामले में कोर्ट का 'सुप्रीम' सवाल- बिल्ली चूहों की दुश्मन तो क्या उन्हें ले आएं?

आवारा कुत्तों के मामले में कोर्ट का 'सुप्रीम' सवाल- बिल्ली चूहों की...

ड्रैगन ने थामा ईरान का हाथ, ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ना तय, जानिए क्या है चीन का 'प्लान बी'

ड्रैगन ने थामा ईरान का हाथ, ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ना...

बिहार की ज्वैलरी शॉप में बुर्का-हिजाब, हेलमेट वालों की 'नो एंट्री', सूबे का सियासी पारा चढ़ा

बिहार की ज्वैलरी शॉप में बुर्का-हिजाब, हेलमेट वालों की 'नो एंट्री', सूबे...

Live-वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक ने निकाला साउथ अफ्रीका का जुलूस, महज 63 गेंदों पर जड़ी सेंचुरी

Live-वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक ने निकाला साउथ अफ्रीका का जुलूस, महज...

महाराष्ट्र में BJP को समर्थन देने पर कांग्रेस का एक्शन, अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष को किया सस्पेंड

महाराष्ट्र में BJP को समर्थन देने पर कांग्रेस का एक्शन, अंबरनाथ के...