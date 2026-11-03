  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Gold-Silver Price : सोने और चांदी में सुबह-सुबह जोरदार गिरावट, सोना हो गया 1286 रुपये सस्‍ता

Gold-Silver Price : सोने और चांदी में सुबह-सुबह जोरदार गिरावट, सोना हो गया 1286 रुपये सस्‍ता

सोने और चांदी (Gold-Silver) के वायदा भाव में आज, 3 नवंबर को जोरदार गिरावट आई है। मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज (MCX) पर सोना आज 1286 रुपये गिरकर 138900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी भी आज 4,279 रुपये सस्‍ती होकर 179,500 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्‍ली। सोने और चांदी (Gold-Silver) के वायदा भाव में आज, 3 नवंबर को जोरदार गिरावट आई है। मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज (MCX) पर सोना आज 1286 रुपये गिरकर 138900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी भी आज 4,279 रुपये सस्‍ती होकर 179,500 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है।

पढ़ें :- RBI के फैसले के बाद सोने-चांदी में धड़ाम, क्या अब और सस्ता होगा सोना?

अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में भी सोना और चांदी का भाव आज गिरा है. सोना का भाव 0.77 फीसदी गिरकर 3,939 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं, पिछले 24 घंटों में चांदी की कीमत 2.23 फीसदी गिरकर 49.76 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 3,956 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आज चेन्नई और मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 13,9380 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना यहां 12,7760 रुपये मिल रहा है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 13,9530 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट सोना 12,7910 रुपये और 18 कैरेट सोना 10,4690 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है।

जानें अपने शहर में सोने का भाव

कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल और पुणे में 24 कैरेट सोने का रेट आज 13,9380 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वडोदरा और अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने का रेट आज 13,9430 रुपये है। यहां 22 कैरेट सोना 12,7810 रुपये और 18 कैरेट सोना 10,4590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है।

पढ़ें :- Gold Silver Price :  मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें क्या है आज का रेट

आगे कैसी रहेगी सोना-चांदी की चाल?

एलकेपी सिक्‍योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी का कहना है कि सोने के निवेशक अभी सतर्क रुख अपना रहे हैं। अमेरिकी मौद्रिक नीति को लेकर संभावनाओं का आकलन किए जाने के बीच बाजार में उतार-चढ़ाव बने रहने की आशंका है। अमेरिका में इस सप्‍ताह रोजगार के आंकड़े भी आएंगे। इन आंकड़ों से फेडरल रिजर्व की नीतिगत दिशा और भविष्य में ब्याज दरों के रुख को लेकर और स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।

वीएसआरके कैपिटल के डायरेक्टर स्वप्निल अग्रवाल के मुताबिक, मौजूदा बाजार परिस्थितियों को देखते हुए 2026 के अंत तक चांदी की कीमतों में ज्यादा तेजी आने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं और फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती शुरू नहीं करता, तब तक चांदी की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Gold-Silver Price : सोने और चांदी में सुबह-सुबह जोरदार गिरावट, सोना हो गया 1286 रुपये सस्‍ता

Gold-Silver Price : सोने और चांदी में सुबह-सुबह जोरदार गिरावट, सोना हो...

24 घंटे में 101 मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली लिली फिलिप्स का चौंकाने वाला दावा,उन्हें याद रहे सिर्फ 10 चेहरे

24 घंटे में 101 मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली लिली...

BJP विधायक हर्षवर्धन बाजपेई ने डिप्टी CM से सवाल पूछने वालों की पिटाई पर हुए आग बबूला, बोले -'UGC का विरोध करना हर ब्राह्मण और सवर्ण का अधिकार है'

BJP विधायक हर्षवर्धन बाजपेई ने डिप्टी CM से सवाल पूछने वालों की...

दिल्ली में प्रदूषण के चलते लागू हुआ ग्रैप-2: महंगी पार्किंग से लेकर क्या-क्या बदला, जानिए

दिल्ली में प्रदूषण के चलते लागू हुआ ग्रैप-2: महंगी पार्किंग से लेकर...

मोदी जी,आप विदेशी मदद से बने हैं प्रधानमंत्री, मैं आपको किसी भी मंच और समय में खुली बहस की चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो आइए : राहुल गांंधी

मोदी जी,आप विदेशी मदद से बने हैं प्रधानमंत्री, मैं आपको किसी भी...

खाली कमरे में आवाज क्यों गूंजती है, दीवारों का ये ‘साइंस गेम’ जानकर चौंक जाएंगे

खाली कमरे में आवाज क्यों गूंजती है, दीवारों का ये ‘साइंस गेम’...