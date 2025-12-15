Gold Silver Rate Today : सोने-चांदी में तेजी , खरीदने से पहले जान लीजिए रेट

Gold Silver Rate Today : कीमती धातु सोने और मंहगी सफेद धातु चांदी के भावों में सोमवार, 15 दिसंबर को एक बार फिर जोरदार तेजी देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का फरवरी फ्यूचर 0.72% बढ़कर 1,34,580 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया। वहीं, चांदी का मार्च फ्यूचर 1.36% की शानदार बढ़त के साथ 1,95,466 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार (Business) कर रहा था।

शुक्रवार को सोना ने बनाया रिकॉर्ड हाई

इससे पहले, शुक्रवार, 12 दिसंबर को MCX पर सोना ने रिकॉर्ड हाई छूआ। सोना लगभग 2,800 यानी 2.11% की बड़ी छलांग लगाकर 1,35,263 प्रति 10 ग्राम के हाई लेवल पर पहुंच गया था। हालांकि, यह तेजी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी और यह 1,33,551 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।

वहीं, चांदी ने भी पिछले सत्र में 2,700 यानी 1.3% की उछाल मार कर 2,01,615 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई। लेकिन यहां भी जमकर मुनाफावसूली हुई और 3.33% की भारी गिरावट के साथ 1,92,318 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।