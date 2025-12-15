  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. Gold Silver Rate Today : सोने-चांदी में तेजी , खरीदने से पहले जान लीजिए रेट

Gold Silver Rate Today : सोने-चांदी में तेजी , खरीदने से पहले जान लीजिए रेट

कीमती धातु सोने और मंहगी सफेद धातु चांदी के भावों में सोमवार, 15 दिसंबर को एक बार फिर जोरदार तेजी देखने को मिला।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Gold Silver Rate Today : कीमती धातु सोने और मंहगी सफेद धातु चांदी के भावों में सोमवार, 15 दिसंबर को एक बार फिर जोरदार तेजी देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का फरवरी फ्यूचर 0.72% बढ़कर 1,34,580 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया। वहीं, चांदी का मार्च फ्यूचर 1.36% की शानदार बढ़त के साथ 1,95,466 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार (Business) कर रहा था।

पढ़ें :- Gold Silver Rate : सोने के दाम में मामूली तेजी , चांदी हुई सस्ती , जानें प्रमुख शहरों का भाव

शुक्रवार को सोना ने बनाया रिकॉर्ड हाई
इससे पहले, शुक्रवार, 12 दिसंबर को MCX पर सोना ने रिकॉर्ड हाई छूआ। सोना लगभग 2,800 यानी 2.11% की बड़ी छलांग लगाकर 1,35,263 प्रति 10 ग्राम के हाई लेवल पर पहुंच गया था। हालांकि, यह तेजी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी और यह 1,33,551 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।

वहीं, चांदी ने भी पिछले सत्र में 2,700 यानी 1.3% की उछाल मार कर 2,01,615 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई। लेकिन यहां भी जमकर मुनाफावसूली हुई और 3.33% की भारी गिरावट के साथ 1,92,318 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Gold Silver Rate Today : सोने-चांदी में तेजी , खरीदने से पहले जान लीजिए रेट

Gold Silver Rate Today : सोने-चांदी में तेजी , खरीदने से पहले...

शोरूम के नक्शे पर खड़ा हुआ तीन मंजिला दीपा हॉस्पिटल, MDA पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

शोरूम के नक्शे पर खड़ा हुआ तीन मंजिला दीपा हॉस्पिटल, MDA पर...

Silver Rate Today: चांदी में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी, ऑलटाइम हाई रेट पर पहुंची सफेद धातु की कीमत

Silver Rate Today: चांदी में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी, ऑलटाइम हाई रेट...

Gold Silver Rate : सोने के दाम में मामूली तेजी , चांदी हुई सस्ती , जानें प्रमुख शहरों का भाव

Gold Silver Rate : सोने के दाम में मामूली तेजी , चांदी...

डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे टूटकर 90.56 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, हर दिन क्‍यों टूट रहा है रुपया?

डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे टूटकर 90.56 के नए रिकॉर्ड निचले...

Cough Syrup Case : कफ सिरप सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ED की छापेमारी जारी, लखनऊ सहित छह शहरों में चल रही है कार्रवाई

Cough Syrup Case : कफ सिरप सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ED...