Good Initiative : प्रेरणा पार्क में आरएसएस की विराट खंड दो के स्वयं सेवकों ने किया वृक्षारोपण

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नगर के निकट हनीमैन चौराहा के पास स्थित प्रेरणा पार्क में गुरुवार 7 अगस्त को विराट खंड दो के स्वयं सेवकों ने वृक्षारोपण किया। प्रेरणा पार्क में प्रवासी गण भाग सह प्रचार प्रमुख गोपाल,नगर सह प्रचार प्रमुख मनोज सिंह,शाखा कार्यवाह डॉ. डीपी पाठक,हॉईकोर्ट अधिवक्ता डॉ. मुरलीधर सिंह, डॉ. एलआर यादव, हॉईकोर्ट अधिवक्ता प्रशांत कुमार सक्सेना, राजेंद्र कुमार सिंह चौहान, दिनेश प्रताप सिंह के कर कमलों द्वारा 4 फूलदार व शोभाकार पौधे लगाए।

इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के वरिष्ठ स्वयं सेवक राजीव मेहतानी थे।