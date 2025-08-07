  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Good Initiative : प्रेरणा पार्क में आरएसएस की विराट खंड दो के स्वयं सेवकों ने किया वृक्षारोपण

Good Initiative : प्रेरणा पार्क में आरएसएस की विराट खंड दो के स्वयं सेवकों ने किया वृक्षारोपण

यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नगर के निकट हनीमैन चौराहा के पास स्थित प्रेरणा पार्क में गुरुवार 7 अगस्त को विराट खंड दो के स्वयं सेवकों ने वृक्षारोपण किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नगर के निकट हनीमैन चौराहा के पास स्थित प्रेरणा पार्क में गुरुवार 7 अगस्त को विराट खंड दो के स्वयं सेवकों ने वृक्षारोपण किया। प्रेरणा पार्क में प्रवासी गण भाग सह प्रचार प्रमुख गोपाल,नगर सह प्रचार प्रमुख मनोज सिंह,शाखा कार्यवाह डॉ. डीपी पाठक,हॉईकोर्ट अधिवक्ता डॉ. मुरलीधर सिंह, डॉ. एलआर यादव, हॉईकोर्ट अधिवक्ता प्रशांत कुमार सक्सेना, राजेंद्र कुमार सिंह चौहान, दिनेश प्रताप सिंह के कर कमलों द्वारा 4 फूलदार व शोभाकार पौधे लगाए।

पढ़ें :- Good Initiative : पितृ पक्ष में मानसिक रूप से दिव्यांग और बेसहारा बच्चियों को भोजन व उपहार भेंटकर पितरों को किया याद

इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के वरिष्ठ स्वयं सेवक राजीव मेहतानी थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी की अनुपयोगी सरकार शराब के ठेकों में कैलीफोर्निया व न्यूर्याक को पछाड़ा, शिक्षा के मंदिर बंद, मधुशाला चालू : अखिलेश यादव

यूपी की अनुपयोगी सरकार शराब के ठेकों में कैलीफोर्निया व न्यूर्याक को...

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लखनऊ का आज बदला मौसम, सुबह से खिली धूप, बरस सकता है पानी

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लखनऊ का...

हसीन जहां का फूटा गुस्सा, बोलीं- रेपिस्ट क्रिमनल का हाफ एनकाउंटर क्यों? इनका फुल एनकाउंटर करना होगा

हसीन जहां का फूटा गुस्सा, बोलीं- रेपिस्ट क्रिमनल का हाफ एनकाउंटर क्यों?...

Good Initiative : प्रेरणा पार्क में आरएसएस की विराट खंड दो के स्वयं सेवकों ने किया वृक्षारोपण

Good Initiative : प्रेरणा पार्क में आरएसएस की विराट खंड दो के...

शिक्षामित्र आखिर कब तक 10 हजार रुपए में करते रहेंगे कार्य : कौशल कुमार सिंह

शिक्षामित्र आखिर कब तक 10 हजार रुपए में करते रहेंगे कार्य :...

जल जीवन मिशन योजना को भ्रष्टाचार की दलदल में धकेल कर भगवत मार्ग पर चले अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, डिप्टी सीएम के साथ दिखे

जल जीवन मिशन योजना को भ्रष्टाचार की दलदल में धकेल कर भगवत...