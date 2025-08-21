  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. Saath Nibhana Sathiyan: ‘गोपी बहू’ को मिले रियल लाइफ के अहम ,एक्ट्रेस ने लिए 7 फेरे, Wedding Photos Viral

Saath Nibhana Sathiyan: ‘गोपी बहू’ को मिले रियल लाइफ के अहम ,एक्ट्रेस ने लिए 7 फेरे, Wedding Photos Viral

टीवी का मोस्ट फेमस सीरियल ‘ साथ निभाना साथियाँ’ की  गोपी बहू  यानि  एक्ट्रेस जिया मानेक ने शादी कर ली  है। कोकिला की सीधी-साधी गोपी बहू ने टीवी एक्टर वरुण जैन के साथ शादी के फेरे लिए हैं। जिया मानेक ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर करके फैंस को ये खुशखबरी दी है। वहीं, अब सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

टीवी का मोस्ट फेमस सीरियल ‘ साथ निभाना साथियाँ’ की  गोपी बहू  यानि  एक्ट्रेस जिया मानेक ने शादी कर ली  है। कोकिला की सीधी-साधी गोपी बहू ने टीवी एक्टर वरुण जैन के साथ शादी के फेरे लिए हैं। जिया मानेक ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर करके फैंस को ये खुशखबरी दी है। वहीं, अब सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं।

पढ़ें :- Aniruddhacharya Ji Maharaj के फिर बिगड़े बोल, महिलाओं के बाद पुरुषों के कैरेक्टर पर उठाए सवाल, वायरल हुआ वीडियो

इसके साथ लिए 7 फेरे

‘साथ निभाना साथिया’ से ब्रेक लेने के बाद जिया मानेक लंबे समय तक गायब रही। फिर सालों बाद ‘तेरा मेरा साथ रहे’ से उन्होंने टीवी पर वापसी की, लेकिन पब्लिक ने उन्हे साथ निभाना सथियाँ जैसा नहीं प्यार दिया। इससे वो सीरियल बंद हो गया। वहीं इसी बीच उन्होंने आज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस को खुशखबरी सुनाते हुए अपनी शादी की फोटोज शेयर की हैं। इस पोस्ट में जिया ने बताया कि उन्होंने टीवी एक्टर वरुण जैन संग शादी के 7 फेरे लिए हैं।

हम मिस्टर और मिसेज बन गए

शादी की फोटोज शेयर करते हुए जिया और वरुण ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत कैप्शन दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भगवान के आशीर्वाद और खूब सारे प्यार के साथ हाथों में हाथ डाले और दिल से दिल मिलाकर हम दोनों ने नए जीवन में कदम रख लिया है। हम दोनों पहले दोस्त थे और अब पति-पत्नी बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार को प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं, कैप्शन के लास्ट में उन्होंने लिखा कि अब हम मिस्टर और मिसेज जिया और वरुण हैं।

पढ़ें :- Bigboss 19: टीवी की ‘चकोर’ ने ठुकराया Bigg Boss 19 का ऑफर? शो से जुड़ने की अफवाहों पर एक्ट्रेस ने बताया सच

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Gia Manek (@gia_manek)

जिया का ब्राइड लुक

पढ़ें :- 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ का नया प्रोमो रिलीज, संस्कार और बीते वक़्त की अहमियत समझाते दिखीं तुलसी

जिया और वरुण की शादी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने साउथ इंडियन रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की है। तस्वीरों में जिया गोल्डन कलर की साड़ी के साथ साउथ इंडियन ब्राइड के लुक में बहुत सुंदर लग रही हैं। बालों में गजरा लगा हुआ उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

The Ba***ds of Bollywood Aryan Khan: पापा यहां हैं, बैकअप के लिए…’ The Ba***ds of Bollywood के प्रीव्यू लॉन्च पर घबराए आर्यन खान

The Ba***ds of Bollywood Aryan Khan: पापा यहां हैं, बैकअप के लिए…’...

Saath Nibhana Sathiyan: ‘गोपी बहू’ को मिले रियल लाइफ के अहम ,एक्ट्रेस ने लिए 7 फेरे, Wedding Photos Viral

Saath Nibhana Sathiyan: ‘गोपी बहू’ को मिले रियल लाइफ के अहम ,एक्ट्रेस...

Dhanashree के तलाक पर चुप्पी तोड़ते ही Yuzvendra Chahal ने लिखा क्रिप्टिक पोस्ट, क्या बोले क्रिकेटर?

Dhanashree के तलाक पर चुप्पी तोड़ते ही Yuzvendra Chahal ने लिखा क्रिप्टिक...

Desi Bhabhi Dance VIDEO : हल्दी फंक्शन में भाभी ने 'नो एंट्री' गाने पर झूमकर किया डांस, कातिल अदाओं को देख लोग हुए दीवाने

Desi Bhabhi Dance VIDEO : हल्दी फंक्शन में भाभी ने 'नो एंट्री'...

'गरीबों का खाना', द बंगाल फाइल्स डायरेक्टर Vivek Agnihotri ने उड़ाया मराठी खाने का मजाक

'गरीबों का खाना', द बंगाल फाइल्स डायरेक्टर Vivek Agnihotri ने उड़ाया मराठी...

VIDEO VIRAL : शिखर धवन और युजवेंद्र चहल का फनी वीडियो इंटरनेट पर मचा रहा है धूम, 'महाभारत' का मजेदार सीन किया रिक्रिएट

VIDEO VIRAL : शिखर धवन और युजवेंद्र चहल का फनी वीडियो इंटरनेट...