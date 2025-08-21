Saath Nibhana Sathiyan: ‘गोपी बहू’ को मिले रियल लाइफ के अहम ,एक्ट्रेस ने लिए 7 फेरे, Wedding Photos Viral

टीवी का मोस्ट फेमस सीरियल ‘ साथ निभाना साथियाँ’ की गोपी बहू यानि एक्ट्रेस जिया मानेक ने शादी कर ली है। कोकिला की सीधी-साधी गोपी बहू ने टीवी एक्टर वरुण जैन के साथ शादी के फेरे लिए हैं। जिया मानेक ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर करके फैंस को ये खुशखबरी दी है। वहीं, अब सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं।

इसके साथ लिए 7 फेरे

‘साथ निभाना साथिया’ से ब्रेक लेने के बाद जिया मानेक लंबे समय तक गायब रही। फिर सालों बाद ‘तेरा मेरा साथ रहे’ से उन्होंने टीवी पर वापसी की, लेकिन पब्लिक ने उन्हे साथ निभाना सथियाँ जैसा नहीं प्यार दिया। इससे वो सीरियल बंद हो गया। वहीं इसी बीच उन्होंने आज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस को खुशखबरी सुनाते हुए अपनी शादी की फोटोज शेयर की हैं। इस पोस्ट में जिया ने बताया कि उन्होंने टीवी एक्टर वरुण जैन संग शादी के 7 फेरे लिए हैं।

हम मिस्टर और मिसेज बन गए

शादी की फोटोज शेयर करते हुए जिया और वरुण ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत कैप्शन दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भगवान के आशीर्वाद और खूब सारे प्यार के साथ हाथों में हाथ डाले और दिल से दिल मिलाकर हम दोनों ने नए जीवन में कदम रख लिया है। हम दोनों पहले दोस्त थे और अब पति-पत्नी बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार को प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं, कैप्शन के लास्ट में उन्होंने लिखा कि अब हम मिस्टर और मिसेज जिया और वरुण हैं।

जिया का ब्राइड लुक

जिया और वरुण की शादी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने साउथ इंडियन रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की है। तस्वीरों में जिया गोल्डन कलर की साड़ी के साथ साउथ इंडियन ब्राइड के लुक में बहुत सुंदर लग रही हैं। बालों में गजरा लगा हुआ उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है।