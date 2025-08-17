  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. Gorakhpur: सीएम योगी ने रीजेंसी अस्पताल का किया उद्घाटन, यूपी-बिहार और नेपाल के लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज

Gorakhpur: सीएम योगी ने रीजेंसी अस्पताल का किया उद्घाटन, यूपी-बिहार और नेपाल के लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुलहरिया में मेडिकल कॉलेज रोड पर 'रीजेंसी अस्पताल' का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "मैं गोरखपुर में मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए मोदी परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें 260 बिस्तरों वाला आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह एक बड़ी उपलब्धि है, जहाँ एक ही छत के नीचे सभी तरह के इलाज उपलब्ध होंगे। सभी सुविधाएं मौजूद हैं, इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी-उत्तरी बिहार, नेपाल के लोगों को लाभ होगा।"

By Abhimanyu 
Updated Date

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुलहरिया में मेडिकल कॉलेज रोड पर ‘रीजेंसी अस्पताल’ का उद्घाटन किया। जोकि 80 बेड वाला यह ICU अब तक का सबसे बड़ा ICU अस्पताल है। सभी सुविधाएं मौजूद हैं, इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी-उत्तरी बिहार, नेपाल के लोगों को लाभ होगा।

पढ़ें :- Video- बुर्कानशीं महिला को पीछे से पकड़कर अश्लील हरकतें करने लगा मनचला, कांग्रेस बोली- यूपी की सड़कों पर दरिंदगी घूम रही है बेखौफ

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, “मैं गोरखपुर में मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए मोदी परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें 260 बिस्तरों वाला आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह एक बड़ी उपलब्धि है, जहाँ एक ही छत के नीचे सभी तरह के इलाज उपलब्ध होंगे। सभी सुविधाएं मौजूद हैं, इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी-उत्तरी बिहार, नेपाल के लोगों को लाभ होगा।”

उन्होंने आगे कहा, “80 बेड वाला यह ICU अब तक का सबसे बड़ा ICU है। आप पूरे अस्पताल में देखेंगे कि कैसे तमाम सावधानियां बरती गई हैं, जिनसे अक्सर संक्रमण फैलता है। यह सुपरस्पेशलिटी अस्पताल इस क्षेत्र की पाँच करोड़ आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा का एक उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। जिन सुविधाओं के लिए आम आदमी को लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई जैसी जगहों पर जाना पड़ता है, वो अब उसे अपने ही ज़िले में, अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध होंगी। यह रीजेंसी अस्पताल इसी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लोकसभा में सोमवार को पेश होगा जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025,कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करने जा रही है सरकार

लोकसभा में सोमवार को पेश होगा जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025,कुछ अपराधों...

Indonesia Earthquake : इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 5.8 तीव्रता से कांपी धरती, समुद्र के अंदर आया भूकंप

Indonesia Earthquake : इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 5.8 तीव्रता से कांपी...

VIDEO-अखिलेश यादव, बोले-बीजेपी की चुनावी धांधली ये जीता जागता एफ़िडेविट है, CEC इसका तो दे जवाब

VIDEO-अखिलेश यादव, बोले-बीजेपी की चुनावी धांधली ये जीता जागता एफ़िडेविट है, CEC...

Gorakhpur: सीएम योगी ने रीजेंसी अस्पताल का किया उद्घाटन, यूपी-बिहार और नेपाल के लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज

Gorakhpur: सीएम योगी ने रीजेंसी अस्पताल का किया उद्घाटन, यूपी-बिहार और नेपाल...

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लौटे भारत, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और CM रेखा गुप्ता ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लौटे भारत, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और...

एसआईआर देश के लिए जरूरी, पत्थर पर सिर पटकने से कुछ नहीं होगा- जीतन राम मांझी

एसआईआर देश के लिए जरूरी, पत्थर पर सिर पटकने से कुछ नहीं...