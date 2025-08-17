Gorakhpur: सीएम योगी ने रीजेंसी अस्पताल का किया उद्घाटन, यूपी-बिहार और नेपाल के लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुलहरिया में मेडिकल कॉलेज रोड पर 'रीजेंसी अस्पताल' का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "मैं गोरखपुर में मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए मोदी परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें 260 बिस्तरों वाला आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह एक बड़ी उपलब्धि है, जहाँ एक ही छत के नीचे सभी तरह के इलाज उपलब्ध होंगे। सभी सुविधाएं मौजूद हैं, इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी-उत्तरी बिहार, नेपाल के लोगों को लाभ होगा।"
उन्होंने आगे कहा, “80 बेड वाला यह ICU अब तक का सबसे बड़ा ICU है। आप पूरे अस्पताल में देखेंगे कि कैसे तमाम सावधानियां बरती गई हैं, जिनसे अक्सर संक्रमण फैलता है। यह सुपरस्पेशलिटी अस्पताल इस क्षेत्र की पाँच करोड़ आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा का एक उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। जिन सुविधाओं के लिए आम आदमी को लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई जैसी जगहों पर जाना पड़ता है, वो अब उसे अपने ही ज़िले में, अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध होंगी। यह रीजेंसी अस्पताल इसी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।”