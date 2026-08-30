  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video- ‘गोरखपुर मुझे स्पेन लगता है…’ BJP सांसद रवि किशन का भाषण सुन हंसी नहीं रोक पाए सीएम योगी

Video- ‘गोरखपुर मुझे स्पेन लगता है…’ BJP सांसद रवि किशन का भाषण सुन हंसी नहीं रोक पाए सीएम योगी

Ravi Kishan Viral video: यूपी के गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। रवि किशन अपने संसदीय क्षेत्र में कल्याण मंडपम उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनको गोरखपुर स्पेन लगता है और जो अंधा है उसे स्पेन नहीं लगता है तो वो क्या करे। उनके इस बयान पर मंच पर बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाये।

By Abhimanyu 
Updated Date

Ravi Kishan Viral video: यूपी के गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। रवि किशन अपने संसदीय क्षेत्र में कल्याण मंडपम उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनको गोरखपुर स्पेन लगता है और जो अंधा है उसे स्पेन नहीं लगता है तो वो क्या करे। उनके इस बयान पर मंच पर बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाये।

पढ़ें :- रक्षाबंधन पर भाजपा की फ़्री बस सेवा भी जुमला निकली : अखिलेश यादव

दरअसल, सोशल मीडिया पर भाजपा सांसद रवि किशन के भाषण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप में रवि किशन कह रहे हैं- ‘मुझे गोरखपुर पर गर्व है। हमके लगेला गोरखपुर स्पेन है। हमें लगेला गोरखपुर अद्भुत जगह है। हमें लगेला की गोरखपुर स्मार्ट सिटी हवे। मैं कई जगह गया हूं। अगर केहू आंख के अंधा बा त हम का करी। जेके कुछ नाहीं दिखत बा। लोग लगातार मेरे बयानों पर टिप्पणियां करते हैं। मैंने यदि गोरखपुर को स्पेन जैसा कहा तो उसमें क्या गलत था।’ आक्रामक अंदाज में दिए उनके इस पर सीएम योगी हंसने लगे। इस दौरान उनके साथ मत्स्य मंत्री संजय निषाद और मौजूद अन्य लोग भी ठहाके लगाते हुए नजर आए।

रवि किशन के इस बयान पर कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘यह स्टेज पर इतना फेंक रहे थे कि ख़ुद मुख्यमंत्री सहित सब लोग हँसने लगे रवि किशन जी आप सांसद हैं, कोई मसखरे थोड़े ही हैं! और यह जो जनता को अंधा बुलाने की हिमाक़त की है आपने – उसका हिसाब होगा।’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अखिलेश ने केशव पर कसा तंज, बोले- जो अपना चुनाव हार गये, वो दूसरों से ख़ुद को मुख्यमंत्री के रूप में चुनने की करते हैं उम्मीद

अखिलेश ने केशव पर कसा तंज, बोले- जो अपना चुनाव हार गये,...

BJP सरकार अधिकारियों पर अनैतिक काम करने का बनाती है दबाव, जिसकी वजह से उन्हें देना पड़ जाता है त्यागपत्र...दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद बोले अखिलेश यादव

BJP सरकार अधिकारियों पर अनैतिक काम करने का बनाती है दबाव, जिसकी...

VIDEO-IAS दिव्या मित्तल ने इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी, कहा- कोई ट्रिगर मोमेंट नहीं...,'यह नौकरी मेरे जीवन का सिर्फ एक चैप्टर थी'

VIDEO-IAS दिव्या मित्तल ने इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी, कहा- कोई ट्रिगर मोमेंट...

यूपी की चर्चित IAS दिव्या मित्तल ने 13 साल की सेवा को कहा अलविदा, तो ब्यूरोक्रेसी से लेकर आम लोग हुए इस फैसले से हैरान

यूपी की चर्चित IAS दिव्या मित्तल ने 13 साल की सेवा को...

Video- 'गोरखपुर मुझे स्पेन लगता है...' BJP सांसद रवि किशन का भाषण सुन हंसी नहीं रोक पाए सीएम योगी

Video- 'गोरखपुर मुझे स्पेन लगता है...' BJP सांसद रवि किशन का भाषण...

योगी सरकार का चुनावी साल में बड़ा दांव, आंगनबाड़ी और सहायिकाओं का मानदेय डेढ़ गुना करने की तैयारी

योगी सरकार का चुनावी साल में बड़ा दांव, आंगनबाड़ी और सहायिकाओं का...